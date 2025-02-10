10 февраля 2025, 15:48

Работу 5 незаконных хостелов выявили в Мытищах

Пресс-служба городского округа Мытищи
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Незаконную деятельность на землях для частного строительства обнаружили сотрудники комиссии по ликвидации самовольных объектов на территории Мытищ. Нарушения пожарной и санитарной безопасности могли стать угрозой жизни жильцов.

Здания с признаками хостела обнаружили в Деревне Новогрязново. Сотрудники управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи вместе со старостой деревни и уполномоченным сотрудниками четвертого отдела полиции провели очередной мониторинг в этом населенном пункте.

Оказалось, что на территории в пяти двух и трехэтажных домах велась незаконная деятельность на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство. Собственники пяти объектов не предоставили ни разрешения на строительство, ни проектов, прошедших обязательную государственную экспертизу, ни документов на ввод в эксплуатацию. Здания могут представлять опасность при эксплуатации, гарантировать безопасность нахождения в них невозможно.

Однако, это не помешало собственникам общежитий сдавать в них комнаты для проживания, аренда которых стоит не меньше 25 тысяч рублей в месяц.

Массу нарушений выявили при осмотре помещений - газовые баллоны располагались рядом с электрикой и открытым огнем, провисшая электропроводка, антисанитарные условия, узкие, хлипкие лестницы неисправное канализационное оборудование - все это обнаружили при проверке помещений. Директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко рассказала, что по всем выявленным объектам межведомственная комиссия примет решение о направлении материалов в суд. Исковое заявление о признании этих построек самовольными и их сносе будет подано в ближайшее время. Предприимчивых собственников обяжут использовать свои участки строго в соответствии с действующим законодательством и назначением земель.

Мытищи Законы Строительство
10 февраля 2025, 16:48
Парковку обустроят во дворе дома на Комсомольской улице в Реутове
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В Реутове возобновились выездные встречи администрации с жителями. Горожане могут задать вопросы представителям власти, депутатам и сотрудникам управляющей компании.

На встрече с жителями на улице Комсомольской, 5а обсудили трехлетний план капитального ремонта многоквартирных домов. Специалисты также обратили внимание на то, что по просьбе жителей установили дорожные неровности и зеркало на повороте.

Также во дворе домов № 5 и 5а восстановили освещение на детской площадке. В план работ включили обустройство парковочных карманов, лавочек, дезинфекцию многоквартирных домов, приведение в порядок входных групп и плитки, установку видеокамер. Часть этого перечня выполнят уже в феврале.

В план на 2026–2028 годы вошел дом № 3а на Комсомольской улице. В этот период капитально отремонтируют фасад с заменой оконных и балконных блоков.

Жителям остальных домов объяснили, что для включения в план капитального ремонта необходимо провести собрание собственников жилья на электронной площадке ГИС ЖКХ.

Реутов
10 февраля 2025, 16:46
Спортсменка из Лобни завоевала серебро на чемпионате Европы по дзюдо
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На чемпионате Европы по дзюдо среди юниоров спортсменка из Лобни Эльвида Гурьева заняла почетное второе место. Это значительное достижение для молодой спортсменки и всей спортивной школы.

Свой путь в спорте она начала в спортивной школе «Академия спорта» под руководством тренера Елены Норициной.

Также в Тверской области состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, посвященные памяти Героя России генерал-майора Воробьева. Турнир собрал более 500 участников со всей страны. Еще один представитель Лобни, Айдемир Уруджев, завоевал серебряную медаль. Юного спортсмена тренирует Геворг Мосесьян.

Руководство комитета по развитию физической культуры и спорта города Лобня поздравило Эльвиду и Айдемира с высокими результатами и пожелало им новых побед на будущих соревнованиях.

Спортсмены Лобня
10 февраля 2025, 16:43
Прием заявок на премии для молодых ученых начался в Подмосковье
Министертсво инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Прием заявок на премии губернатора для молодых ученых начался в Подмосковье 10 февраля. Он продлится до 31 марта.

С 10 февраля в Подмосковье пройдет прием заявок на ежегодные премии губернатора для молодых ученых и специалистов. В этом году выплата составит 700 тысяч рублей, рассказали в региональном Мининвесте.

Премии присуждают молодым ученым за достижения и выдающиеся результаты в области науки и технологий, которые обеспечивают продвижение инноваций в экономику и социальную сферу.

«Премия Губернатора Московской области для молодых ученых в регионе работает с 2012 года. За этот период всего было присуждено 190 премий. В 2025 году мы распределим 15 премий среди наиболее выдающихся разработок и достижений подмосковных ученых. Общий объем программы составит 10,5 миллиона рублей. Прием заявок продлится до 31 марта», - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

В прошлом году премии получили 15 молодых ученых и авторских коллективов. Среди них - сотрудник Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, кандидат химических наук Азат Акбулатов. Он занимался повышением эффективности солнечных батарей.

Поддержку также получила младший научный сотрудник ИСМАН Арина Бажина, которая разработала технологию получения новых композитных материалов.

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.

Ученые
10 февраля 2025, 16:33
Экологи определили топ-3 округа Подмосковья по качеству воздуха
Министерство экологии и природопользования Московской области
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Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» с 31 января по 7 февраля совершили 21 выезд в 16 городских округов Подмосковья и изучили качество атмосферного воздуха. Во время исследования специалисты изучили уровень 32 загрязняющих веществ.

Экологи побывали в городских округах Химки, Пушкинский, Мытищи, Щелково, Воскресенск, Балашиха, Егорьевск, Чехов, Луховицы, Орехово-Зуевский, Шатура, Рузский, Лыткарино, Богородский, Люберцы, а также Раменский.

Пробы воздуха отправили на исследования. Специалисты не выявили превышений. Самым чистым на прошлой неделе стал воздух в Химках, Мытищах и Луховицах.

Экология

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