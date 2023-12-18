Работу 14 светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю

Подмосковье и Белоруссия договорились выйти на новый уровень партнерства в сферах коммунального и сельского хозяйств, дорожного строительства, медицинских услуг и инноваций. Об этом стало известно на встрече губернатора Андрея Воробьева и президента Александра Лукашенко в Минске.

«Лучший показатель за всю историю сотрудничества Белоруссии - с вашей областью», - подчеркнул, обратившись к губернатору, Александр Лукашенко.

Через Подмосковье проходит импорт белорусской продукции в Россию.

«Сегодня около 20% всех контейнерных грузов идет через область, и эта доля будет только увеличиваться», - добавил глава Подмосковья.

1. Обновление парка уборочной техники Только в этом году Подмосковье закупило 430 тракторов «Минского тракторного завода» и 17 погрузчиков компании «Амкодор».

План на 2024-й - еще 162 трактора и 32 погрузчика. Компания «Амкодор» планирует построить в Мытищах сервисный центр запчастей. Подмосковье предоставит земельный участок без торгов.

Подмосковье и Белоруссия сотрудничают в вопросах, связанных с бытовой техникой, продуктами питания, лекарствами, запчастями для техники и не только.

«Наш регион большой: мы с Москвой растем почти на 200 тысяч человек в год. Стройка очень заметная. Социальные объекты, дорожная инфраструктура - все это нуждается в материалах», - сказал Андрей Воробьев.

Дорожная инфраструктура и строительные материалы - одни из ключевых направлений. При этом импортозамещение получает первостепенное значение. В регионе 69 индустриальных парков, пять особых экономических зон, три международных аэропорта.

Андрей Воробьев и Александр Лукашенко отметили ряд важных направлений для развития сотрудничества.

«Белорусские компании могут себя у нас найти» Московская область и Республика Беларусь тесно сотрудничают в торговле, экономике, гуманитарном направлении.

«Спасибо за приглашение и за ту предварительную работу, которую мы провели с вашей командой. Мы сегодня здесь, чтобы выразить уважение, благодарность за вашу позицию и ваше отношение. Для Подмосковья Белоруссия - один из самых крупных партнеров и по экспорту, и по импорту», - отметил Андрей Воробьев.

По словам Лукашенко, у Подмосковья - стабильно лидирующие позиции в России по социальному и экономическому развитию. Регион - на первом месте в стране по объему торговли.

2. Кооперация подмосковных и белорусских предприятий В Подмосковье, на Коломенском заводе, изготавливают двигатели для «Белаза», а на предприятии в Ногинске - топливные насосы для Минского моторного завода.

Востребована продукция Могилевского завода лифтового машиностроения. В прошлом году в регион поставили свыше 480 единиц, в этом - уже более 300.

3. Сельское хозяйство и экспорт «Еще одна большая тема - это все, что касается сельского хозяйства и потенциала экспорта продукции за рубеж. У нас крупные хабы, и это позволяет производителям экспортировать свою продукцию в разные уголки мира», - подчеркнул Воробьев.

Республика входит в число мировых лидеров по экспорту мясных и молочных продуктов. Она готова оказать содействие в развитии молочного производства, в поставках элитных семян белорусской селекции, кормов, удобрений и средств защиты растений.

4. Культурный и образовательный обмен «Особое внимание - нашему культурному, образовательному обмену. В Подмосковье есть флагманские школы, которые с большим удовольствием примут ребят из Белоруссии. А преподаватели могут обмениваться методиками воспитания, преподавания. Мы дорожим отношениями с Белоруссией», - сказал Андрей Воробьев.

5. Медицинские услуги и реабилитация Александр Лукашенко отметил, что многие жители Московского региона уже побывали в белорусских здравницах, воспользовались услугами их учреждений. Это направление тоже будут развивать.

6. Наука и инновации «Московская область обладает одним из крупнейших в России научно-технических комплексов. Белоруссия заинтересована в расширении сотрудничества по различным вопросам научно-технической деятельности», - сказал Лукашенко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Вместе с тем новые возможности в регионе откроют для себя производители плитки «Керамин» и сухих строительных смесей «Белцемент».

При этом показатели продолжают расти. Ожидается, что 2023 году они окажутся больше 10 миллиардов долларов.

На примерах Таким образом, Московская область намерена вложить значительные средства в обновление парка и приобретение техники белорусского производства.

«Знаю, на территории вашей области планируется создание производства сухих строительных смесей на базе белорусского цемента. Предлагаю этим не ограничиваться и добавить изготовление бетона», - добавил Лукашенко.