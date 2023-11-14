Работу 14 светофоров наладили в Щелкове
В Щелкове отрегулировали работу 14 светофоров с начала года. Об этом сообщили в администрации городского округа со ссылкой на Минтранс Подмосковья.
«Ликвидация заторов на дорогах - это не только строительство развязок, мостов, съездов и дополнительных полос, но и настройка работы светофоров. В комплексе эти меры дают ощутимый эффект и позволяют подстроить работу инфраструктуры под пассажиропоток», - рассказал глава Щелкова Андрей Булгаков.
Так, дорожники скорректировали работу 11 светофоров на региональных дорогах и еще трех - на федеральных. Специалисты выполнили пересинхронизацию и регулировку фаз.
Например, объекты перенастроили на Фряновском шоссе и на повороте на Новофрязино, на пересечении этого шоссе с Окружным проездом недалеко от остановки «Питомник», на улице Талсинской и других.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.
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