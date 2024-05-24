24 мая 2024, 19:21

Работоспособность камер видеонаблюдения проверили в Лобне

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В микрорайоне Букино городского округа Лобня установлены новые камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Их работоспособность проверил заместитель главы городского округа Лобня по территориальной безопасности Руслан Коркмазов.

Руслан Коркмазов провел встречу с жителями дома № 6 по улице Деповская, где недавно установили камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

«Камеры на подъездах уже работают исправно и позволят оперативно находить виновных в случае правонарушений», - отметил Руслан Коркмазов.

В Лобне в систему «Безопасный регион» уже интегрировано более 1100 камер.

Жители города могут узнать о наличии видеокамер в конкретном месте и предложить установку новых устройств на портале «Добродел».

Программа «Безопасный регион» действует в Московской области с 2015 года. Она включает в себя более 135 тысяч видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на торговых объектах, в подъездах многоквартирных домов, на придомовых территориях, а также на детских, спортивных и контейнерных площадках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Лобня
24 мая 2024, 19:15
Свыше 60 человек переехали в новое жилье в Мытищах по программе реновации
Unsplash
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Программу реновации продолжают реализовывать на территории Московской области. В ее рамках 65 человек уже переехали в новые квартиры в Мытищах.

Тараканы, трещины в стенах, просевшие балки в потолочных перекрытиях, плесень в период сырости осенью и весной, - в таких условиях последние несколько лет находились жители домов по институтской улице в Мытищах. Теперь здесь реализуется программа реновации.

Министр жилищной политики Инна Федотова рассказала, что всего планируется расселить 630 человек из 12 многоквартирных домов, семь из которых признаны аварийными.

«Право на застройку данного объекта девелопер выиграл на аукционе, инициированном правительством Московской области. По проекту планируется построить три очереди многоэтажных домов, общей площадью более 200 тысяч метров, общеобразовательную школу на 550 мест и детский сад на 250 мест. На первых этажах будет коммерческая и социальная инфраструктура, в подземной части запроектирован паркинг», - добавила Федотова.

На сегодняшний день в Мытищах стоит задача переселить людей из безнадежно устаревших домов, затем снести их и построить новые. Жителям дается возможность выбрать как продать свою недвижимость застройщику и переехать в любой дугой район.

«По договору купли продажи, если у собственника выкупает сам застройщик, то в этом случае стоимость жилья идет среднерыночная именно по городу Мытищи для того, чтобы человек, уезжая из аварийного дома, мог улучшить свои жилищные условия и купить достойный объект для проживания», - объяснила руководитель подразделения по КРТ ГК «Страна Девелопмент» Ботагоз Кинжалинова.

Еще один вариант - остаться жить в своем районе. После постройки жилого комплекса бывший собственник въедет в жилье, которое должно быть не меньшей площадью, чем-то, что снесли. Кроме того, можно обратиться за помощью к застройщику, который обменяет старую квартиру на новую.

На сегодняшний день в новое жилье въехали 65 человек. Переселение по реновации продолжается. Цель программы сократить ветхий и аварийный фонд, создать комфортные условия проживания со всей необходимой инфраструктурой и качественно обновить городские территории.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом ранее сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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Мытищи Реновация в Московской области Аварийное жилье
24 мая 2024, 18:54
Главный педиатр Подмосковья Одинаева напомнила правила отдыха с детьми на море
НИКИ детства
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Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева поделилась, как правильно организовать отдых с ребенком на море. Она рассказала, как уберечь ребенка от кишечной болезни и солнечного удара.

«Если ребенок оказался на пляже, то он должен быть в головном уборе и обязательно намазан солнцезащитным средством. Малыша нужно стараться разместить в тени и следить, чтобы он пил бутилированную воду», - подчеркнула Одинаева.

Находится на улице с 12 до 15 часов нельзя, так как это период самой сильной солнечной активности. Для снижения риска кишечной инфекции необходимо мыть руки и фрукты. Также для купания лучше выбирать не бассейн, а море.

«Для малышей используйте подгузники для плавания, мойте руки после туалета, перед едой, приготовлением пищи, уничтожайте мух в комнате и на кухне, соблюдайте нормы хранения и обработки продуктов», - заключила Одинаева.

На отдых с собой необходимо взять аптечку. Памятку по ее сбору можно найти на портале «Детство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство больничного комплекса в Хотькове завершат к сентябрю.

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Отдых Дети
24 мая 2024, 18:39
Дмитровские СНТ перейдут на оплату вывоза ТКО по нормативу
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На собрании председателей садовых товариществ Дмитровского городского округа обсудили изменения в законодательстве, регулирующем оплату вывоза твердых коммунальных отходов. Также присутствовали представители «Сергиево-Посадский региональный оператор», которые разъяснили порядок расчета норматива, график вывоза мусора и сообщили о необходимости заключения дополнительного соглашения к договору на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

С 1 мая 2023 года вывоз мусора из садовых товариществ в Московской области осуществляется по нормативу - 1,48 кубометров с участка в год. Это изменение вызвано необходимостью повышения эффективности системы обращения с твердыми коммунальными отходами и предотвращения появления несанкционированных свалок.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Людмила Докучаева подчеркнула, что оплата за вывоз отходов для дачников невелика - чуть более 100 рублей в месяц. Однако эта мера позволит не только безопасно утилизировать отходы, но и избежать появления несанкционированных мусорных свалок.

В ходе обсуждения генеральный директор «Сергиево-Посадский региональный оператор» Оксана Ероханова ответила на все интересующие жителей вопросы. Она отметила, что оператор будет вывозить мусор по графику, согласованному с жителями каждого садового товарищества. Председатели товариществ были проинформированы, что для заключения дополнительного соглашения им необходимо обратиться в региональный оператор.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров Мусор
24 мая 2024, 18:37
Глава Химок Дмитрий Волошин встретился с жителями «Новогорск парка»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Глава городского округа Дмитрий Волошин провел прием на выездной администрации в школе № 14 в Новых Химках. Жильцы ЖК «Новогорск парк» обратились к нему с острым жилищным вопросом.

Жители «Новогорск парка» пожаловались главе округа на перебои с водой. Проблема связана с ошибкой застройщика при проектировании.

«Создали штаб, провели работы, которые позволили нам наладить подачу воды. Но это временные меры. Уже завтра приступаем к масштабным работам по модернизации системы водоснабжения. Построим отдельный водорегулирующий узел, который обеспечит нормативные параметры водоснабжения на всех этажах ЖК», - пообещал Дмитрий Волошин.

Окончательно вопрос решат к середине июля - завершат модернизацию системы водоснабжения.

«Администрация откликнулась на наш запрос. Сейчас проблем с водой нет, будем надеяться, что в дальнейшем все будет хорошо. Глава Химок взял ситуацию на личный контроль. Администрация открыта для всех наших вопросов, что немаловажно», - поделился химчанин Александр Ружин.

Жители рассказали о перебоях и в работе канализации. Посторонние предметы, попавшие в трубы, вызвали засоры. Специалисты заменят насосы и электрооборудование, поставят решетки для сбора мусора. Модернизацию завершат в течение двух месяцев.

Напомним, что с начала года уже провели 20 выездных администраций. Помощь получили более тысячи жителей. Следующую выездную администрацию проведут в Левобережном, в школе № 29.

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Химки Работа Мусор

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