Работников сельского хозяйства поздравили с праздником в Луховицах

За 10 месяцев этого года агропредприятия и фермеры собрали 33 тысячи тонн томатов, огурцов, кабачков и других культур. А еще в Луховицах выращивают самые большие тыквы.

В этом году Андрей Гусев вырастил Воина. Так фермеры назвал овощ весом 591 килограмм. В округ приходят инвесторы и развиваются новые направления. В прошлом году, например, начали высаживать фруктовые сады.

«Мы возрождаем так называемые сады интенсивного типа. Буквально в том году посадили яблони, сейчас подготавливаем почву под 150 гектаров вишневых садов. У нас приходят переработчики сельскохозяйственной продукции. Новая агрофирма „Натурово“ буквально уже открыла производство, в новом году еще ряд линий будет открываться», - сообщил глава Луховиц Сергей Тимохин.

Тимохин и депутат Мособлдумы Максим Коркин вручили работникам сельского хозяйства заслуженные награды, в том числе федерального и регионального значения. На сцену поднялись зоотехники, овощеводы, трактористы. Все они работают от души, чтобы вкусный и натуральный продукт ждал на прилавке своего покупателя.

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