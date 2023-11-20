20 ноября 2023, 06:00

Работников сельского хозяйства поздравили с праздником в Луховицах

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В Луховицах отметили День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этом году городской округ занял первое место в Подмосковье по валовому сбору масличных культур. Благодаря вводу новых земель в оборот увеличивается урожай овощей.

За 10 месяцев этого года агропредприятия и фермеры собрали 33 тысячи тонн томатов, огурцов, кабачков и других культур. А еще в Луховицах выращивают самые большие тыквы.

В этом году Андрей Гусев вырастил Воина. Так фермеры назвал овощ весом 591 килограмм. В округ приходят инвесторы и развиваются новые направления. В прошлом году, например, начали высаживать фруктовые сады.

«Мы возрождаем так называемые сады интенсивного типа. Буквально в том году посадили яблони, сейчас подготавливаем почву под 150 гектаров вишневых садов. У нас приходят переработчики сельскохозяйственной продукции. Новая агрофирма „Натурово“ буквально уже открыла производство, в новом году еще ряд линий будет открываться», - сообщил глава Луховиц Сергей Тимохин.

Тимохин и депутат Мособлдумы Максим Коркин вручили работникам сельского хозяйства заслуженные награды, в том числе федерального и регионального значения. На сцену поднялись зоотехники, овощеводы, трактористы. Все они работают от души, чтобы вкусный и натуральный продукт ждал на прилавке своего покупателя.

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Луховицы
20 ноября 2023, 04:00
Еще 3 ребенка-сироты получат квартиры по федеральной программе в Котельниках до конца года
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До конца года в Котельниках три ребенка-сироты получат квартиры по федеральной программе. Среди них — студент Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина Дмитрий Волков.

«Теперь легче мне будет добираться до колледжа, потому что ближе. Да и просто удобнее будет жить, просто очень сильная помощь от нашей администрации», - сообщил Волков.

Поздравить новосела собрались близкие и родные Дмитрия. Главный помощник в жизни - бабушка, Татьяна Георгиевна, очень рада за внука и готова активно помогать в обустройстве жилища.

«Радость переполняет, я, честно сказать, даже не ожидала, квартира шикарная», - сообщила Татьяна Орлова.

В квартире уже установили современную электрическую печь. А набор для чаепития вместе с ключами от квартиры юноша получил от главы округа Сергея Жигалкина.

«Благодаря нашему президенту и при поддержке нашего губернатора есть возможность обеспечивать детей-сирот своим жильем. В городе Котельники в этом году по федеральной программе мы должны обеспечить жильем трех детей. Сегодня мы выдаем вторые ключи нашему уже можно сказать жителю города Котельники. И в декабре выдадим еще одни ключи ребенку-сироте», - сообщил Жигалкин.

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Котельники
19 ноября 2023, 16:15
Кубок президента ОАЭ по конкуру состоялся в Дмитрове
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В комплексе Maxima Park в Дмитрове прошел Кубок президента Объединенных Арабских Эмиратов по конкуру. Он собрал более 300 дуэтов из России, Белоруссии и Узбекистана. Конно-спортивное состязание проходит уже второй год подряд.

«Маршрут в этом году гораздо сложнее, чем в прошлом. Я уверена, что данные соревнования превратятся в добрую традицию, о чем господин посол в своей речи приветственной нам всем рассказал», - сообщила президент Федерации конного спорта России Марина Сечина.

Лазерное шоу, воздушные гимнасты и выступление джигитов сделали турнир еще более зрелищным. Организаторы хотят привлекать не только любителей конного спорта, но и простых зрителей.

«Популяризация для нас - это одна из ключевых задач. Мы хотим видеть полные трибуны максимально часто у нас здесь на соревнованиях, так как это создает незабываемую атмосферу и настоящий праздник для спортсменов», - заявила гендиректор Maxima Park Елена Базилева.

Призовой фонд турнира составил более 70 тысяч евро. Третье место занял Сергей Петров, второе - Наталья Симония, а главный пьедестал достался Анастасии Щербаковой. В паре с мерином по кличке Фаворит Бэк Ноергард она единственная преодолела препятствия без штрафных очков. Имя коня оказалось говорящим.

«Я очень рада сегодняшнему результату, я, правда, не рассчитывала, лошадь отработала на 300%, он вообще молодец, в первую очередь это его заслуга, заслуга нашей команды, моего коновода Юли», - сообщила победительница турнира.

Зародил традицию этого турнира посол Объединенных Арабских Эмиратов Муххамед Ахмед Аль-Джаберу. Он признался, что любит конкур и сам когда-то участвовал в соревнованиях. Кубок президента стал символом сотрудничества двух стран.

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Спортсмены Дмитров
19 ноября 2023, 15:53
Более 200 человек поучаствовали в конкурсе «Техническое мастерство юного пианиста» в Химках
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На базе детской школы искусств имени Верстовского городского округа Химки провели областной фортепианный конкурс «Техническое мастерство юного пианиста-2023». Участие приняли более 200 человек из 32 городов Московской области.

Конкурс проводился по группам соответственно классу и курсу обучения участников. В рамках программы музыканты исполнили два этюда, один из которых является обязательным и назначается каждый год, другой - по выбору участника.

«С 2010 года этот конкурс является важным событием в культурной жизни Подмосковья. Он начинался как межзональное состязание, а с 2016 года приобрел двухуровневый формат, объединяя учеников учебных заведений дополнительного образования и студентов профильных учебных заведений Московской области. С каждым годом популярность конкурса растет. В этом году поступило 211 заявок. Победы в этих конкурсах дают баллы не только школам искусств при рейтинговании, но и детям. Победители детского рейтинга становятся стипендиатами программы Губернатора Подмосковья „Одаренные дети Подмосковья“ и получают от 500 тысяч рублей до 1,5 миллиона на развитие творческих способностей», - рассказала Инна Монастырская.

Профессиональное жюри оценивало конкурсантов по нескольким критериям: исполнительское мастерство, уровень технического мастерства, эмоционально-художественная выразительность исполнения, а также соответствие репертуара возможностям исполнителя и сценическая культура.

«Конкурс очень популярный. Со следующего года мы подали заявку на получение статуса открытого конкурса и в дальнейшем планируем его проведение во всероссийском формате», - отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Бородина.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина напомнила, что творческое образование в Химках пользуется большой популярностью и охватывает множество детских учреждений.

В рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Культура Подмосковья» в Химках регулярно проходят выставки, конкурсы, концерты и театрализованные представления для горожан при участии коллективов Детской школы искусств имени Верстовского.

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Химки конкурсы
19 ноября 2023, 13:57
Подмосковные спортсмены стали призерами международного Мемориала Бабинова по греко-римской борьбе
Всероссийская федерация спортивной борьбы
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Сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачете на международном Мемориале Валентина Бабинова по греко-римской борьбе. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В турнире соревновались спортсмены до 21 года. Участниками стали борцы из России, Белоруссии и Киргизии. В Сборную России вошли не только подмосковные представители, но и из Сибирского, Северо-Западного, Южного федеральных округов=.

«За подмосковный регион выступали: Дамир Цевгош, Дорджи Шунгурциков, Амир Совмиз, Дмитрий Жуков, Нарек Оганесян, Дзамболат Габеев, Тимирлан Лабазанов, Сайхан Абдулкадыров, Евгений Репкин и Кирилл Зименков», - уточнили в ведомстве.

​Первое место среди сборных стран заняли российские борцы. Из Подмосковья за нее выступили Алибек Амиров, Алмаз Мазитов, Мансур Саитов, Анатолий Аверин и Билал Берсанукаев.

Турнир проходил с 16 по 19 ноября в Советске Калининградской области. Мастер спорта СССР Валентин Бабинов стал родоначальником греко-римской борьбы в этом регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены

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