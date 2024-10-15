Работников сельского хозяйства наградили в Лосино-Петровском

Представители отделения партии «Единая Россия» Лосино-Петровского поздравили работников сфер, которые трудятся в сельской местности. К примеру, Галину Кашаеву, которая на протяжении более чем 45 лет работает в сельских домах культуры округа.

Также в этот день отметили Ольгу Умарову. Она даже после выхода на пенсию продолжает активно участвовать в культурных, досуговых мероприятиях сельского дома культуры. Ей вручили цветы и памятный подарок.

«В этот день мы поздравляем всех работников сельского хозяйства, которые своим трудом делают нашу землю более благополучной и красивой. Вы - настоящие хранители традиций, которые соединяют поколения и обогащают жизнь наших сел. Особую благодарность выражаем Галине Кашаевой, чей многолетний труд в домах культуры стал примером преданности делу и любви к людям. Мы гордимся тем, что в нашем округе есть такие неравнодушные и талантливые люди, как вы. Пусть ваша работа приносит вам удовлетворение, а наша поддержка всегда будет с вами!», - сказала член партии «Единая Россия» Виктория Ещенко.

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