15 июля 2024, 16:48

Работников почты в Воскресенске поздравили с профессиональным праздником

Читайте нас в: Google Новости

Победитель предварительного голосования «Единой России» Сергей Матвиенко вместе со сторонниками партии посетил почтовое отделение на улице Менделеева. Они поздравили сотрудников с профессиональным праздником, вручили цветы и подарки, выразив благодарность за их ежедневный труд.

День российской почты отмечается каждое второе воскресенье июля. Этот праздник был учрежден в 1994 году и с тех пор ежегодно подчеркивает значимость и вклад почтовых работников в жизнь общества.

Сергей Матвиенко отметил, что эта работа неоценима и крайне важна для каждого из нас. Миллионы писем и посылок достигают своих адресатов, а люди остаются на связи, несмотря на расстояния.

Напомним, что Почта России, одна из крупнейших почтовых служб в мире, предоставляет широкий спектр услуг: от доставки писем и посылок до финансовых операций и услуг электронной коммерции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Воскресенск
15 июля 2024, 16:40
Фестиваль «Ромашка белая» прошел в храме Матроны Московской в Ногинске
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Фестиваль «Ромашка белая» второй раз прошел в Ногинске. Праздник был посвящен Дню семьи, любви и верности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. Он напомнил об уважении друг к другу и рассказал, что в Подмосковье 1,2 миллиона семей , в которых воспитываются 1,7 миллиона детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Храм Матроны Московской стал центральной площадкой проведения фестиваля «Ромашка белая».

Праздник был приурочен ко Дню семьи, любви и верности. В этот день почтили память святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями брака. Главная идея создания фестиваля «Ромашка белая» - проповедь христианских традиционных ценностей.

Подрастающему поколению подобные мероприятия прививают понятия любви, верности и ответственности в браке, освященном Христом и Церковью. Своими творческими номерами гостей поздравили коллективы из Богородского округа и Владимирской области.

С приветственным словом к присутствующим обратился настоятель храма святой блаженной Матроны Московской священник Андрей Чадин.

«Пусть образ и пример Петра и Февронии укрепляет вас, ваши семьи, ваши убеждения христианские, чтобы они всегда были примером, оплотом и надеждой на то лучшее, что мы можем явить в себе самих», – сказал священнослужитель.

В этот праздничный день чествовали юбиляров семейной жизни.

Праздники Молодежь Семья Фестивали Брак Богородский
15 июля 2024, 16:19
Храм святых Космы и Дамиана в поселке Виноградово отметил 170-летний юбилей
Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск
Читайте нас в: Google Новости
В минувшие выходные жители и гости поселка Виноградово под Воскресенском собрались у храма святых Космы и Дамиана, чтобы отметить престольный праздник. Праздничные богослужения, проведенные настоятелем храма отцом Иоанном, завершились теплыми поздравлениями и пожеланиями мира и добра всем собравшимся.

В честь 170-летия храма отец Иоанн вручил грамоты неравнодушным прихожанам, которые вносят значимый вклад в жизнь религиозного сообщества. После богослужений началась концертная программа «Поет село родное», организованная культурно-досуговым центром. Артисты порадовали собравшихся живой музыкой и народными песнями.

Также в рамках празднования выступили депутат городского округа Воскресенск Галина Романова и директор спортивного комплекса «Химик» Олег Сухарь. Они поздравили жителей поселка с праздником и вручили почетные грамоты от главы муниципалитета Алексея Малкина активным жителям и садоводам за образцовое содержание придомовых территорий.

Для самых юных гостей организовали творческие мастер-классы и подготовили сладкое угощение. Этот день стал ярким событием в жизни поселка Виноградово, подчеркнувший значимость культурных и духовных традиций сообщества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Религия Воскресенск
15 июля 2024, 16:19
Нападающий хоккейного клуба «Металлург» привез Кубок Гагарина в Балашиху
Пресс-служба администрации Балашихи
Читайте нас в: Google Новости
Кубок Гагарина привез нападающий хоккейного клуба «Металлург» Денис Зернов. Как рассказал спортсмен, каждому члену команды разрешено на несколько дней взять трофей и отвезти в любой город. Он решил привезти его в Балашиху.

Нападающий уже привозил кубок в свой родной город Челябинск, а теперь приехал с ним и в Балашиху, где провел три года, играя за хоккейный клуб «Авангард».

«С удовольствием привез его в Балашиху, где у меня много друзей и знакомых. Здесь я провел три года своей карьеры в составе хоккейной команды „Авангард“, когда она тренировалась в Ледовом Дворце „Арена Балашиха“. Теперь я в составе другой команды. Мы победили, и я рад привезти Кубок сюда», - сказал хоккеист Денис Зернов.

На встрече Денис Зернов давал автографы и фотографировался с фанатами, среди которых как юные хоккеисты, так и взрослые болельщики, которые не пропускали ни одного его матча.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Хоккей Балашиха Кубок Гагарина
15 июля 2024, 16:07
Спецназ Росгвардии задержал предполагаемого организатора проституции в Подмосковье
Росгвардия
Читайте нас в: Google Новости
Предполагаемого организатора проституции задержали в Наро-Фоминске с помощью ОМОН «Русич» Росгвардии. По версии следствия, мужчина контролировал оказание интимных услуг в одном из банных комплексов округа.

По версии следствия, 56-летний житель Наро-Фоминска организовал нелегальный бизнес в бане на улице Огородной. Желающие могли за деньги получить здесь интимные услуги.

Подозреваемый сам подбирал девушек и договаривался с ними об условиях труда. Он же разговаривал с клиентами о стоимости, вел денежный учет.

После передачи денег за оказание интимных услуг также задержаны три девушки в возрасте от 23 до 36 лет. В отношении них составили протоколы об административном правонарушении.

В отношении мужчины полицейские возбудили уголовное дело.

Ранее в суд направили похожее дело руководителя и пяти администраторов сети саун в Ижевске. Их тоже обвинили в организации занятий проституцией.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Уголовное дело Спецназ Росгвардия

Новости по теме