Работников почты поздравили с профессиональным праздником в Одинцове

Лучшим работникам почты вручили благодарственные письма и цветы.

«Вы играете важную роль в жизни округа - обеспечиваете связь между людьми, доставляете письма, посылки и каждый день вкладываете в свою работу частичку души, несмотря на погодные условия, сложности и задачи. Сегодня почта - это уже многофункциональный центр, выполняющий десятки различных функций. Хочу поблагодарить вас за этот труд», - сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Всего в Одинцовском округе открыты 45 отделений связи «Почта России». В них работают более 240 сотрудников. Также новые пункты появятся в Кубинке-10 и селе Жаворонки. Отделение на проспекте Керамиков в Голицыне отремонтируют, а офис «Почты России» в поселке ВНИИССОК откроется по новому адресу - в доме № 1 на улице Березовая.

По словам Михаила Волкова, ежемесячно снижается число жалоб на работу отделений почтовой связи в Московской области. Уже по нескольким направлениям их стало на 20% меньше за полгода.

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