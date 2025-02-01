Работников лифтовой отрасли Подмосковья поздравили с профессиональным праздником

Во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове состоялась встреча главы муниципального округа Михаила Собакина с местными предпринимателями. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы бизнеса и наметили планы на будущее.

Решать актуальные вопросы и задачи помогает малому бизнесу и торгово-промышленная палата.

«Это очень важное событие, потому что внимание самого главы и вообще власти муниципалитета к малому бизнесу имеет большое значение в его развитии. Торгово-промышленная палата, как и в любом другом муниципалитете и регионе нашей страны, занимается защитой интересов бизнеса», - подчеркнул руководитель чеховского отделения Торгово-промышленной палаты Московской области Алексей Кокорин.

Как отметил Михаил Собакин, малый бизнес тесно связан с жителями муниципального округа. И такие встречи организуют для того, чтобы помочь предпринимателям решить проблемы, связанные с торговлей.

«В начале года по инициативе администрации муниципального округа Чехов решили провести встречу с малым бизнесом, обсудить актуальные вопросы, связанные с изменениями налогового законодательства на 2025 год, миграционной политики, а также послушать предпринимателей, как они видят будущее, развитие, что бы они хотели от нас получить, услышать. Мы поделимся обязательно нашим видением, опытом, советом», - рассказал начальник отдела потребительского рынка и сферы услуг Александр Акопов.