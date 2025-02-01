01 февраля 2025, 17:44

Работников лифтовой отрасли Подмосковья поздравили с профессиональным праздником

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Лифт в многоквартирном доме — часть повседневной жизни. От работы специалистов лифтового хозяйства зависит комфорт и безопасность людей.

«Сегодня эта отрасль заслуживает особого внимания. На территории региона более 53 тысяч МКД, 25% из которых оборудована лифтами. В первую очередь обязанность по контролю за их исправной работой возложена на управляющие организации», - подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Напомним, ежедневно сотрудники лифтового хозяйства следят за исправностью оборудования, контролируют работу системы управления и оперативно устраняют неисправности.

01 февраля 2025, 19:05
Глава Чехова Михаил Собакин провел встречу с предпринимателями округа
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Во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове состоялась встреча главы муниципального округа Михаила Собакина с местными предпринимателями. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы бизнеса и наметили планы на будущее.

Решать актуальные вопросы и задачи помогает малому бизнесу и торгово-промышленная палата.

«Это очень важное событие, потому что внимание самого главы и вообще власти муниципалитета к малому бизнесу имеет большое значение в его развитии. Торгово-промышленная палата, как и в любом другом муниципалитете и регионе нашей страны, занимается защитой интересов бизнеса», - подчеркнул руководитель чеховского отделения Торгово-промышленной палаты Московской области Алексей Кокорин.

Как отметил Михаил Собакин, малый бизнес тесно связан с жителями муниципального округа. И такие встречи организуют для того, чтобы помочь предпринимателям решить проблемы, связанные с торговлей.

«В начале года по инициативе администрации муниципального округа Чехов решили провести встречу с малым бизнесом, обсудить актуальные вопросы, связанные с изменениями налогового законодательства на 2025 год, миграционной политики, а также послушать предпринимателей, как они видят будущее, развитие, что бы они хотели от нас получить, услышать. Мы поделимся обязательно нашим видением, опытом, советом», - рассказал начальник отдела потребительского рынка и сферы услуг Александр Акопов.

Чехов Торговля Бизнес
01 февраля 2025, 18:47
Изолятор временного содержания после ремонта открыли в Чехове
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В муниципальном округе Чехов два с половиной года реконструировали изолятор временного содержания. По случаю сдачи учреждения в эксплуатацию в муниципалитете состоялось торжественное мероприятие.

Отметим, что в одной камере учреждения могут содержать от одного до восьми человек. Помещения изолятора оборудовали системами видеонаблюдения и пожаротушения, а также санузлами. Помимо этого, на этаже разместили душевые комнаты, которыми можно пользоваться не более одного раза в сутки.

На открытие обновленного изолятора временного содержания в чеховский отдел Министерства внутренних дел России приехали руководитель полиции Московской области генерал-лейтенант Виктор Пауков и глава муниципалитета Михаил Собакин.

«Уважаемые коллеги, я хочу вас поздравить с этим радостным событием, которые все два года ждали, чтобы создать нормальные условия после строительства этого специализированного подразделения», - поздравил собравшихся Виктор Пауков.

Он также передал ключи от двух служебных автомобилей начальнику чеховского отдела Азамату Батяеву. После церемонии открытия офицеры осмотрели обновленные помещения.

«Наше здание полностью перестроили, по истечении почти двух с половиной лет мы открылись. Очень комфортно. Все это видели сегодня, оценили», - поделился заместитель начальника изолятора временного содержания Анатолий Залетов.

Чехов Полиция
01 февраля 2025, 18:28
Договор о сотрудничестве с землячеством «Донская станица» подписали в Чехове
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Во дворце спорта «Олимпийский» глава Чехова Михаил Собакин подписал соглашение с «Землячеством ростовчан „Донская станица“». Вместе с общественной организацией из Ростова-на-Дону администрация муниципалитета планирует проводить культурные и патриотические мероприятия.

Отметим, что муниципальный округ Чехов с южным краем связывает немало общего. Так, в Таганроге родился драматург Антон Чехов, в честь которого назвали Лопасненскую землю.

Для укрепления культурно-исторических связей между Чеховом и Донским краем в муниципалитет прибыли представители общественной организации «Землячество ростовчан „Донская станица“» во главе с председателем Владимиром Зотовым.

«Я впервые в городе Чехове, и он меня поражает. Поражает своей культурой, внешним архитектурным обликом», - отметил он.

Администрация Чехова совместно с «Донской станицей» в будущем планируют проводить патриотические мероприятия. По словам Михаила Собакина, патриотизм сейчас развивается семимильными шагами.

«Я вспоминаю себя, школу. Не было разговоров о важном, прослушивания гимна страны и всего остального. И вот этот период потеряли немного, а сейчас патриотизм снова развивается», - добавил руководитель муниципалитета.

Чехов Патриотизм
01 февраля 2025, 18:07
Юбилейный концерт чтецких работ к 165-летию Антона Чехова прошел в Мелихове
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В Чехове к 165-летию со дня рождения великого драматурга Антона Чехова прошли памятные мероприятия. Так, в музее-заповеднике «Мелихово» состоялся XV гала-концерт чтецких работ.

А во дворце культуры юных жителей округа ждали мастер-класс и викторина.

«Сегодня мы с детьми будем рисовать иллюстрации к произведению „Каштанка“. Также я расскажу детям про творчество Чехова, и мы немножко поиграем», - поделилась руководитель мастерской «Горница» Юлия Чернова.

Гостям городского театра представили спектакль «Тундра одиночества». Его собрали из двух пьес писателя. В конце зрители отблагодарили актеров бурными овациями.

Как рассказала пресс-секретарь музея-заповедника «Мелихово» Юлия Балабанова, в чтении произведений Чехова два дня соревновались молодые актеры и студенты театральных училищ со всей России, а также Казахстана и Беларуси.

На церемонии возложения цветов к памятнику писателя с приветственной речью выступил глава муниципалитета Михаил Собакин.

«Антон Чехов не только написал выдающиеся произведения, он дал имя нашему городу и муниципальному округу», - сказал он.

Актеры городского театра выступили перед собравшимися в сквере имени Чехова и прочитали отрывки из знаменитых маленьких рассказов драматурга.

«Сегодня юбилейная дата: 165 лет со дня рождения великого Чехова. Немножко расскажем о нем, прочтем отрывки из произведений „Мой домострой“ и „По-американски“», - поделился актер Чеховского городского театра Константин Агеев.

Почтить память писателя пришли школьники, активисты и все неравнодушные жители.

«Сегодня я на этом мероприятии, так как считаю, что нам, как подрастающему поколению, стоит помнить произведения Антона Чехова. Именно в них он раскрывает понятие нравственности и учит жизни. Мне очень нравится произведение „Вишневый сад“», - рассказала ученица школы № 1 Дарья Козеева.

Мероприятия в честь великого драматурга прошли и в центральной библиотеке, дворце культуры «Дружба», а также в городском театре.

«Сегодня у нас прекрасный вечер „Дон Антонио Чехонте“. Мы надеемся приоткрыть те главы жизни, которые раньше никто не знал, показать историю этого прекрасного человека, который умел подшутить над собой, прекрасно об этом писал. Мы надеемся, что сегодня наш вечер будет таким же жизнерадостным», - отметила ведущий библиотекарь Центральной библиотеки Марина Денисенко.

Чехов Литература

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