Работников культуры в Истре поздравили с профессиональным праздником

В честь праздника актеры драматического театра показали спектакль «Слуга двух господ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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В преддверии Всемирного дня театра поздравили также и сотрудников Истринского драматического театра, который известен далеко за пределами округа, и по праву входит в число лучших в Подмосковье. В преддверии Всемирного дня театра поблагодарили и сотрудников Истринского драматического театра, который далеко известен за округом и по праву входит в число отличных в Подмосковье.

«На сегодняшний день более 600 творческих, открытых, позитивных и любящих свое дело сотрудников работает в муниципальных учреждениях культуры округа. Именно они прививают вкус к прекрасному, разбавляют серые будни яркими красками, делают нашу жизнь насыщенной и интересной, а в период сложных жизненных испытаний выполняют и более значимые задачи - сплачивают людей», - рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

В Истре более 600 работников культуры трудятся в муниципальных учреждениях. Они организуют и проводят культурно-массовые мероприятия в городе, принося людям радость. В честь их праздника им был подарен спектакль \"Слуга двух господ\", чтобы не только выразить благодарность, но и позволить им насладиться тем, что они любят - искусством.

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«Именно работники культуры прививают вкус к прекрасному, разбавляют серые будни яркими красками, делают нашу жизнь насыщенной и интересной, а в период сложных жизненных испытаний выполняют и более значимые задачи - сплачивают людей», - сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Сегодня более 600 работников культуры трудятся в муниципальных учреждениях Истры. Они организуют и проводят культурно-массовые мероприятия, концерты и устраивают городские праздники.

«На сегодняшний день более 600 творческих, открытых, позитивных и любящих свое дело сотрудников работает в муниципальных учреждениях культуры округа. Именно они прививают вкус к прекрасному, разбавляют серые будни яркими красками, делают нашу жизнь насыщенной и интересной, а в период сложных жизненных испытаний выполняют и более значимые задачи - сплачивают людей», - рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

В Истре более 600 работников культуры трудятся в муниципальных учреждениях. Они организуют и проводят культурно-массовые мероприятия в городе, принося людям радость. В честь их праздника им был подарен спектакль \"Слуга двух господ\", чтобы не только выразить благодарность, но и позволить им насладиться тем, что они любят - искусством.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».