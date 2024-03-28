Работников культуры поздравили с профессиональным праздником в Ступине

С поздравлениями к работникам сферы обратился глава округа Сергей Мужальских.

«Ваш труд, талант и энтузиазм делают наш округ богаче, ярче и интереснее. Ваши достижения можно перечислять бесконечно. Спасибо за умение создавать праздник, красоту, вдохновение и дарить это людям. Желаю реализации творческих идей, здоровья и благополучия», - сказал он.

Для зрителей также провели концерт, подготовленный солистами и творческими коллективами.

Ежегодно в Ступине проходят около семи тысяч культурных мероприятий. В этой сфере трудятся более 500 человек и свыше 50 учреждений.

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