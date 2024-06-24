Работники предприятия из Химок заняли второе место на волейбольном турнире

Сотрудники «Энергомаша» Роман Кодочигов и Александр Горохов присоединились к сборной команде «Роскосмос». Они показали себя на отборочных этапах и достойно сыграли в четвертьфинале и полуфинале. Команда с их участием заняла второе место.

«Были достойные соперники, особенно в финальных играх. За первое место сражались с командой „Транснефть Технологии“. Мы давно уже играем этим составом, есть сыгранность, отлично знаем друг друга. Это, безусловно, помогает побеждать», - рассказал участник команды НПО «Энергомаш» Роман Кодочигов.

Турнир проходил при поддержке Всероссийского физкультурно-спортивного общества. Соревнования разделили на два этапа: весенний и осенний. Команда «Роскосмос» сыграла 10 матчей и вышла победителем в семи из них.

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