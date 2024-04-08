08 апреля 2024, 19:10

Работники подмосковного онкодиспансера приняли участие в акции «10 тысяч шагов к жизни»

Московский областной онкологический диспансер
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Сотрудники Московского областного онкологического диспансера приняли участие во всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». Мероприятие приурочили ко Дню здоровья и провели в парке «Пехорка».

Участниками акции стали более 100 человек. Организаторы отмечают, что мероприятие основано на рекомендации ВОЗ ходить ежедневно от шести до десяти тысяч шагов.

«Мы активно поддерживаем спорт и здоровый образ жизни, участвуем в городских мероприятиях и еженедельно играем в волейбол», - прокомментировала специалист по связям с общественностью Вероника Грачева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Здравоохранение Семья
08 апреля 2024, 19:18
Подготовка специалистов для проведения ЕГЭ началась в Подмосковье
Пресс-служба Минобразования МО
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Региональный этап подготовки специалистов, которые будут проводить ЕГЭ в 2024 году, начался в школе № 32 в Мытищах. Обучение проходят техники, ответственные за обеспечение работы системы видеонаблюдения на экзаменах.

В Министерстве образования Московской области подчеркнули, что видеонаблюдение является обязательным условием для проведения экзаменов. Специалисты, ответственные за работу систем, прошли обучение и ознакомились с нормативными документами. Вместе с экспертами они проанализировали проблемы прошлого года и получили консультации по техническим особенностям ЕГЭ-2024.

За ходом проведения экзаменов будут наблюдать федеральные и региональные эксперты. В случае нарушения пункт проведения должен будет оперативно отработать полученное замечание. На обучении проработали эту процедуру.

9 апреля обучение пройдут члены государственной экзаменационной комиссии Московской области, 10 апреля - руководители ППЭ.

Ребята, которые сейчас живут в волоколамском оздоровительном лагере имени 28 Героев-панфиловцев, побывали в Центре воспроизводства редких видов животных в поселке Сычево. Дети увидели тигров, лам, викуний, джейранов и других представителей фауны.

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ЕГЭ Образование
08 апреля 2024, 19:10
Уборку пыли и листвы после зимы на 93% завершили в Серебряных Прудах
АДМ Пушкинский
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Месяц чистоты и благоустройства начался в Подмосковье с 1 апреля. Одна из важных работ — очистка тротуаров, дорог и улиц от смета. Лучше всего с этой задачей к этому дню справились в Серебряных Прудах, где выполнили уже 93% плана.

«К выполнению первой части заданий, выданных в системе СКПДИ, коммунальные службы приступили с 1 апреля. С начала месяца специалисты обеспылили более 6,8 тысячи локаций. После того, как смет уже собран, его необходимо оперативно убрать, чтобы мелкая пыль не разносилась по территории», - рассказала руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.

В зеленой зоне по выполнению задач находятся 35 городских округов. На 93% очистку от смета завершили коммунальщики Серебряных Прудов, где убрали уже 98 адресов.

День добрых дел пройдет в Подмосковье 27 апреля. Участниками акции станут школьники, которые посетят экскурсии, спортивные мероприятия и субботники, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

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ЖКХ Серебряные пруды
08 апреля 2024, 19:09
Капитальный ремонт культурно-досугового центра «Заря» в Балашихе завершат в 2024 году
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Ремонтные работы идут в культурно-досуговом центре «Заря» Балашихи. Объект готов на 30%.

Стройкой и ремонтом занимаются свыше 40 человек, на месте трудится три единицы техники. Работы идут по обновлению кровли, фасада, отделке помещений и замене инженерных сетей.

Территорию также планируют благоустроить, установить скамейки, детскую площадку и сделать парковку.

Здание культурно‑досугового центра «Заря» построено в 1970-х годах. Здесь занимались местные творческие коллективы, как взрослые, так и детские. В стенах учреждения часто снимали музыкальные клипы и кино.

Завершить капитальный ремонт планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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Благоустройство Балашиха Ремонтные работы
08 апреля 2024, 19:07
Победителей муниципального этапа конкурса «Педагог года» наградили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Муниципальный этап конкурса «Педагог года — 2024» завершился в Химках. Победителей и призеров наградила депутат Государственной думы Российской Федерации Ирина Роднина. Всего в интеллектуальном состязании лучшими признали 20 педагогов.

Конкурс собрал немало талантливых педагогов. Достойными награды в номинациях «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют» стали: учитель начальных классов школы № 29 Любовь Потапова, воспитатель дошкольного отделения «Котенок» муниципального бюджетного образовательного учреждения «Тридцать первая школа» Елена Ищук и учитель математики лицея № 12 Елизавета Шкуренко.

«Такие профессиональные конкурсы позволяют раскрыться нашим педагогам, показать свое мастерство. Соревновательный дух всегда стимулирует и позволяет привнести в процесс образования самые смелые методики. Поздравляю всех, кто вносит вклад в развитие такой важной сферы, как образование», - отметила депутат Государственной думы Российской Федерации Ирина Роднина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы Химки Учителя конкурсы Образование

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