Работники подмосковного онкодиспансера приняли участие в акции «10 тысяч шагов к жизни»

Читайте нас в:

Участниками акции стали более 100 человек. Организаторы отмечают, что мероприятие основано на рекомендации ВОЗ ходить ежедневно от шести до десяти тысяч шагов.

«Мы активно поддерживаем спорт и здоровый образ жизни, участвуем в городских мероприятиях и еженедельно играем в волейбол», - прокомментировала специалист по связям с общественностью Вероника Грачева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».