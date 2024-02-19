19 февраля 2024, 11:00

Работники музея в Ликино-Дулеве войдут в состав избирательной комиссии на выборах президента

МедиаБанк Подмосковья
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Сотрудники музея в Ликино-Дулеве всей командой будут работать на выборах президента России в марте. Они вошли в состав избирательной комиссии и встретят горожан на участке № 2184.

«Наш участок всегда на лидирующих позициях. Мы находимся на своих рабочих местах и можем заранее все подготовить к голосованию не в ущерб основной деятельности. Настолько уже все отлажено, все обязанности распределены так, что лишних вопросов никогда не возникает», - говорит председатель избирательной комиссии на участке № 2184 Елена Козлова.

Все сотрудники музея на время выборов становятся членами избирательной комиссии. Многие участвуют в этом процессе не одно десятилетие.

Людмила Комарова - первый директор музея, его создатель. Участие в организации выборов для нее - дело знакомое.

«Мне было 18 лет и я работала в комитете комсомола Ликинского автобусного завода, когда меня выдвинули в члены избирательной комиссии. Наш участок находился в центре „Спутник“. А когда открыли музей и назначили меня его директором, я стала председателем избирательной комиссии. С тех пор так и работаю во время выборов», - говорит Людмила Комарова.

Елена Юрова - ведущий методист и главная рукодельница музея - тоже работает на избирательном участке.

«С 2019 года включилась в эту работу. В дни голосования приходим в семь утра и в восемь открываем участок. Обычно в это время уже есть первые избиратели. Закрываемся в восемь вечера», - рассказала Елена.

Члены избирательных комиссий во всех субъектах России готовятся к выборам. Их обеспечили специальные бейджами и канцелярскими товарами.

Голосование за кандидатов на пост президента страны пройдет 15, 16 и 17 марта.

Музеи Выборы президента РФ Ликино-Дулево Выборы
19 февраля 2024, 12:05
Парки Подмосковья приняли свыше 1 миллиона посетителей за неделю
Пресс-служба министерства благоустройства Московской области
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Более миллиона человек побывало в парках Подмосковья на прошлой неделе. Лидером по количеству посетителей стал парк «Пехорка» в Балашихе.

В Министерстве благоустройства Московской области рассказали, что с 12 по 18 февраля парки Подмосковья приняли 1,1 миллиона посетителей. Это на 204 тысячи больше, чем в такой же период 2023 года.

Все будние дни парки посещали в среднем по 150 тысяч человек, а в выходные здесь отдохнули 392 тысячи жителей.

Парк «Пехорка» в Балашихе принял 39 тысяч гостей за неделю, парк Толстого в Химках - 38 тысяч. «Фабричный» в Истре посетили 30 тысяч жителей, парк Мира в Мытищах - 27 тысяч. Замыкает пятерку самых востребованных парк Лазутиной в Одинцове, где отдохнули и покатались на лыжах 21 тысяча посетителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки
19 февраля 2024, 11:32
Всероссийский форум «Мой бизнес» пройдет в Подмосковье
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Государственную поддержку малого и среднего бизнеса обсудят на всероссийском форуме «Мой бизнес», который пройдет 25 и 26 февраля в Подмосковье. На одной площадке соберутся представители органов власти, институтов развития, коммерческих банков, а также предприниматели.

«Только с начала 2024 года количество МСП в Подмосковье выросло почти на четыре тысячи, сегодня свой бизнес здесь развивают уже более 443 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы постоянно должны совершенствовать наши меры поддержки, держать „руку на пульсе“, расширять границы. Для этого и проводятся такие мероприятия. Мы рады, что Подмосковье вновь стало площадкой этого масштабного события», - отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

На форуме обсудят меры государственной поддержки предпринимателей, а также инструменты качественного роста МСП. Поднимут вопросы кадрового дефицита, цифровизации и другие актуальные темы.

Форум пройдет 25–26 февраля на территории Парка «Патриот». Аккредитация СМИ проводится по ссылке до 20 февраля.

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Инвестиции Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
19 февраля 2024, 11:13
Пациента с опухолью мозга спасли в больнице в Люберцах
Пресс-служба Минздрава МО
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Пациента 72 лет доставили в нейрохирургическое отделение Люберецкой больницы. У мужчины наблюдалось нарушение речи и координации движений. Обследования выявили у пациента внутримозговую опухоль, которая сдавливала мозг и вызывала отек.

Мужчине требовалась экстренная операция. Пациенту выполнили трепанацию черепа и под контролем хирургического микроскопа удалили опухоль размером с большое куриное яйцо.

«Операция осложнялась тем, что новообразование находилось рядом с центрами речи. При хирургических манипуляциях требовалась особая точность, чтобы максимально сохранить здоровые ткани», - подчеркнул заведующий нейрохирургическим отделением Люберецкой областной больницы Джемиль Одаманов.

Гистологическое исследование установило, что опухоль злокачественная. После операции пациента перевели в реанимационное отделение, а спустя несколько часов он пришел в сознание и на следующий день уже мог разговаривать. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Больницы Врачи
19 февраля 2024, 11:13
Жители Подмосковья оформили более 275 тысяч услуг в цифровых зонах МФЦ с начала года
Unsplash
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С начала года жители Московской области получили более 275 тысяч онлайн-услуг в цифровых зонах МФЦ. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

В цифровых зонах МФЦ оборудовано более 840 мест с бесплатным доступом к порталу госуслуг и сайтам ведомств. Если возникнут вопросы, клиентам помогут консультанты - они расскажут, как пользоваться сайтами или заполнять заявления.

Компьютеры общего доступа установлены в центрах «Мои Документы», а также в отдельных помещениях. Еженедельно за онлайн-услугами через цифровые МФЦ обращаются более 40 тысяч раз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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Госуслуги МФЦ

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