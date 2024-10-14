14 октября 2024, 16:14

Работники «Мособлпожспаса» вывели из леса заблудившихся грибников

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» вывели из леса четырех заблудившихся грибников. Пожилые супруги потерялись в Павловском Посаде, а мать с 10-летней дочерью — в чаще под Наро-Фоминском.

Старший смены спасателей Александр Шкотов рассказал, что по телефону 112 за помощью обратился 62-летний мужчина, который вместе с 60-летней женой потеряли ориентиры и не могли никак найти обратную дорогу домой.

«Спустя час поисков специалисты успешно нашли грибников и вывели их из леса. Медицинская помощь им не потребовалась», - пояснил Шкотов.

А мать с дочерью заблудились, сойдя с привычной тропинки.

«Прибыв в район поиска, спасатели начали подавать звуковые сигналы через громкоговорящее сигнальное устройство в автомобиле. К счастью, потерявшиеся услышали их сигнал. На спасательную операцию ушло не более двадцати минут», -рассказал Заместитель начальника территориального управления № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» Егор Ефимов.

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Спасатели Дороги Павловский посад
14 октября 2024, 16:33
Еще 5,9 тысячи объектов недвижимости добавят на инвестпортал Подмосковья
Минимущества
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Более 5,9 тысячи объектов неиспользуемого имущества выявили в Подмосковье. Все они появятся на инвестпортале региона. Из них 3045 — это земельные участки, 2883 — здания.

Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, в регионе продолжается самообследование объектов, которые находятся в собственности муниципальных образований. Главная цель самообследования - выявить неиспользуемое имущество, чтобы вовлечь его в хозяйственный оборот.

С мая прошлого года в Подмосковье проверили 39485 объектов. Лидерами по количеству проведенных самообследований стали городские округа Одинцовский, Дмитровский и Серпухов.

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Недвижимость Бизнес
14 октября 2024, 16:29
Беседу о значении взросления провели для студентов техникума в Дмитрове
Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Очередная беседа в рамках проекта «Разговоры о важном» состоялась в Дмитровском техникуме. Студенты и преподаватели обсудили, что значит быть взрослым человеком.

Ребята говорили о действиях взрослого и ребенка, об осознанности поступков. Вместе участники мероприятия создали образ человека, имеющего активную жизненную позицию, ответственного за свои решения, уверенного в себе и целеустремленного.

Студенты пришли к выводу, что взрослые годы являются временем расцвета человека, самым долгим и важным этапом его жизненного пути. В этот период люди создают семьи и рожают детей, добиваются творческих, профессиональных и социальных успехов.

Одна из участниц беседы отметила, что новые обязанности появляются на каждом этапе взросления. Человек начинает отвечать не только за себя, но и за своих близких.

«Это волнительно, но каждый человек подсознательно ждет этой ответственности и надеется, что справится с ней на отлично», - сказал девушка.

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Студенты Дмитров Образование
14 октября 2024, 15:46
Работы по капремонту домов проверили в 7 округах Подмосковья
Министерство ЖКХ Московской области
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Руководители Центра управления проектами Фонда капитального ремонта Московской области проверили, как идут работы в семи городских округах региона. На местах также прошли встречи с представителями местных администраций и жилищными активистами.

Как рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области, главная цель выездов - проверить сезонные работы в рамках капитального ремонта домов.

Такие проверки проходят регулярно в 57 городских округах Московской области. Задать интересующие вопросы жители могут руководителям проектов напрямую, их телефоны указаны на информационных табличках на домах или на официальном сайте Фонда в разделе «О Фонде».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Работа
14 октября 2024, 15:46
Выставка работ российских и китайских художников открылась в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Мытищинском историко-художественном музее открылась выставка «Москва-Пекин», проходящая в рамках фестиваля искусств России и Китая, приуроченного к 75-летию дружбы и культурного обмена между двумя странами. Это событие стало значимым этапом в культурном сотрудничестве и обмене опытом между российскими и китайскими художниками.

Куратор проекта, Народный художник Росссии и президент Международной Академии культуры и искусства Петр Стронский, отметил, что выставка имеет богатую историю. Она прибыла в Мытищи из Центрального дома работников искусств и уже привлекла внимание не только местных жителей, но и студентов и деятелей культуры из Китая. Среди экспонатов представлены работы как китайских, так и российских художников, демонстрирующие уникальное переплетение двух культур.

«Мы давно дружим с мытищинским музеем. В знак нашей дружбы мы подарили музею картину под названием „У истоков Волги“, а китайская художница JIA Wen Yuan преподнесла в дар свои керамические изделия», - поделился Петр Тимофеевич.

Организаторами выставки выступили галерея Art Mila Moscow и Международная Академия культуры и искусства. Выставка открыта для всех желающих и не имеет возрастных ограничений.

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Выставки Мытищи

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