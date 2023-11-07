Работники «Мособлпожспаса» вытащили водителя из кабины цементовоза после ДТП с фурой

Заместитель начальника территориального управления № 12 Эдуард Морозов рассказал, что 5 ноября на 158 километре федеральной трасы произошло столкновение между грузовым автомобилем марки MAN и цементовозом. Водитель последнего оказался зажат в кабине и не мог самостоятельно покинуть транспортное средство до прибытия спасателей.

«Прибыв на место аварии, работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали из цементовоза 59-летнего водителя», - рассказал Эдуард Морозов.

Он добавил, что затем спасатели оказали первую медицинскую помощь пострадавшему и передали его медикам. Водителя бензовоза доставили в больницу, а сотрудники «Мособлпожспаса» смыли остатки топлива с дороги и восстановили движение на участке трассы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».