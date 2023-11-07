Работники «Мособлпожспаса» вытащили водителя из кабины цементовоза после ДТП с фурой
Сотрудники 207-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили из кабины водителя цементовоза после столкновения с фурой. ДТП произошло на участке дороги Р 22 «Каспий» в городском округе Серебряные Пруды. Специалисты также в кратчайшие сроки восстановили движение на участке трассы.
Заместитель начальника территориального управления № 12 Эдуард Морозов рассказал, что 5 ноября на 158 километре федеральной трасы произошло столкновение между грузовым автомобилем марки MAN и цементовозом. Водитель последнего оказался зажат в кабине и не мог самостоятельно покинуть транспортное средство до прибытия спасателей.
«Прибыв на место аварии, работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали из цементовоза 59-летнего водителя», - рассказал Эдуард Морозов.
Он добавил, что затем спасатели оказали первую медицинскую помощь пострадавшему и передали его медикам. Водителя бензовоза доставили в больницу, а сотрудники «Мособлпожспаса» смыли остатки топлива с дороги и восстановили движение на участке трассы.
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