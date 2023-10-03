Работники «Мособлпожспаса» спасли попавших в ДТП пассажира такси и водителя грузовика
Работники 259-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» деблокировали водителя грузовика и пассажира такси. Они пострадали во время ДТП в Богородском округе.
Обе аварии произошли на федеральной трассе М7 «Волга».
«На 50-м километре столкнулись грузовой автомобиль IVECO и крупнотоннажный фургон MAN, водитель которого оказался заблокирован в искореженной кабине. А на 47-м километре произошло столкновение фуры и легкового такси, где в поврежденном салоне остался пассажир», - уточнил старший смены Алексей Ханин.
Застрявших в машинах пострадавших деблокировали и на носилках передали медикам скорой помощи.
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