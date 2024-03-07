Работники «Мособлпожспаса» сняли застрявшее кольцо с пальца подростка в Солнечногорске

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Родители пытались снять кольцо своими силами, но их усилия не увенчались успехом.

По словам старшего смены 267-й пожарно-спасательной части Антона Соловьева, палец опух настолько сильно, что его было невозможно освободить от кольца с помощью капроновой нити.

«Спасатели обезопасили палец ребенка пластиной и с помощью специального инструмента стали пилить украшение. Специалисты во время процесса периодически поливали место спила холодной водой, так как металл нагревался в процессе резки, и вскоре они освободили конечность мальчика от кольца», - рассказал Соловьев.

Он добавил, что медицинская помощь подростку не понадобилась.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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