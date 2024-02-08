Работники «Мособлпожспаса» сдали зачеты по использованию противогазов и других средств защиты

По словам заместителя начальника подмосковного «Мособлпожспаса», умение работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения для пожарных - основополагающий навык, которым они все без исключения должны безукоризненно обладать.

«Для работы в непригодной для дыхания среде пожарные применяют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Неправильная эксплуатация дыхательного аппарата в боевой обстановке может стоит огнеборцу жизни. Поэтому допуск к работе в непригодной для дыхания среде они получают, только пройдя серьезный экзамен», - отметил Сергей Прокопюк.

Заместитель начальника учреждения добавил, что в испытаниях, прошедших в Ступино, приняли участие более трех десятков работников противопожарно-спасательной службы - представители территориальных управлений № 12, 13 и 14.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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