Работники «Мособлпожспаса» сдали экзамены на право ведения аварийно-спасательных работ

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По словам начальника территориального управления № 6 Александра Квашнева, главная цель аттестации - проверка готовности личного состава к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.

«Рабочая комиссия проверила знания огнеборцев по первоначальной противопожарной подготовке, а также умение оказывать первую помощь пострадавшим и навыки работы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом», - рассказал Квашнев.

Он добавил, что работники подразделений выполнили нормативы по физической и альпинисткой подготовке, надеванию противогаза и легкого защитного костюма, продемонстрировав хорошие результаты.

«Пожарным, которые не справились с испытаниями, было предоставлено время для дополнительной подготовки, а также возможность пересдать экзамены», - заключил Квашнев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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