Работники «Мособлпожспаса» провели урок безопасности для студентов в Одинцовском округе

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Ребятам продемонстрировали оборудование и спецтехнику. Им показали гидравлический аварийно-спасательный инструмент и объяснили, в каких случаях его используют специалисты. Также они побывали на посту газодымозащитной службы и примерили дыхательные аппараты со сжатым воздухом.

За четыре часа студенты узнали все тонкости профессии пожарных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт тренировке по гражданской обороне в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».