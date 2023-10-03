Работники «Мособлпожспаса» провели урок безопасности для студентов в Одинцовском округе
Студенты из Москвы приехали в пожарно-спасательную часть в Одинцовский округ, чтобы освоить азы профессии. Ликбез провели сотрудники «Мособлпожспаса».
Ребятам продемонстрировали оборудование и спецтехнику. Им показали гидравлический аварийно-спасательный инструмент и объяснили, в каких случаях его используют специалисты. Также они побывали на посту газодымозащитной службы и примерили дыхательные аппараты со сжатым воздухом.
За четыре часа студенты узнали все тонкости профессии пожарных.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт тренировке по гражданской обороне в регионе.
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