Работники «Мособлпожспаса» призвали жителей Подмосковья не выходить на лед водоемов

«Зимняя рыбалка в такую погоду может закончиться, в лучшем случае, холодной ванной, потому что продержаться в ледяной воде человек может от пяти до 10 минут. Это зависит от уровня физического состояния рыбака, теплозащитных свойств одежды на нем и его индивидуальных способностей переносить низкую температуру», - рассказал первый замначальника учреждения Анатолий Плевако.

При этом оказавшись под водой человек может погибнуть еще до переохлаждения. Например, может наступить холодовый шок, когда происходит рефлекторная задержка дыхания, из-за чего пострадавший теряется в пространстве и может захлебнуться и уйти под воду.

Плевако добавил, что для рыбалки следует дождаться сильных морозов, чтобы лед окреп.

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