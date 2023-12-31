31 декабря 2023, 04:00

Работники «Мособлпожспаса» призвали жителей Подмосковья не выходить на лед водоемов

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Жителям Московской области порекомендовали не выходить на лед водоемов. Из-за слабоотрицательной температуры, влаги от дождя и мокрого снега тонкий покрытие рек и прудов стало хрупким, сообщили в «Мособлпожспасе».

«Зимняя рыбалка в такую погоду может закончиться, в лучшем случае, холодной ванной, потому что продержаться в ледяной воде человек может от пяти до 10 минут. Это зависит от уровня физического состояния рыбака, теплозащитных свойств одежды на нем и его индивидуальных способностей переносить низкую температуру», - рассказал первый замначальника учреждения Анатолий Плевако.

При этом оказавшись под водой человек может погибнуть еще до переохлаждения. Например, может наступить холодовый шок, когда происходит рефлекторная задержка дыхания, из-за чего пострадавший теряется в пространстве и может захлебнуться и уйти под воду.

Плевако добавил, что для рыбалки следует дождаться сильных морозов, чтобы лед окреп.

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Спасатели
31 декабря 2023, 02:00
Новогодние елки в байк-центре «Ночные волки» в Подмосковье пройдут в январе
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В Московской области с 3 по 18 января пройдут детские новогодние елки в байк-центре «Ночные волки». Об этом сообщили в министерстве информационных и социальных коммуникаций региона.

«Движущиеся диковинные декорации и уникальная сказочная техника, летающие мотоциклы и невероятные, рискованные трюки, красочные спецэффекты и любимые герои русских сказок - все это в Новогодней сказочной истории от „Ночных волков“», - уточнили в ведомстве.

Мотоклуб устраивает подобные зимние шоу с 2003 года. Номера с мотоциклами сопровождают музыка, литературные тексты и стихи. По сюжету зло бросает вызов миру, но добрые силы дают отпор злодеям.

В спектакле задействуют не только актеров, но и сказочную технику, например, статические декорации или другие объекты, которые извергают пламя, разговаривают, взлетают в воздух.

Ежегодно шоу байк-центра посещают свыше 10 тысяч детей из Подмосковья и столицы, а также других городов страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Дети
30 декабря 2023, 22:10
Работники «Мособлпожспаса» помогли исполнить новогоднюю мечту юного жителя Богородского округа
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Пожарные и спасатели 259-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли исполнить новогоднюю мечту 11-летнего Саши из города Электроугли Богородского городского округа. Мальчик давно хотел полетать на вертолете. Взлет и посадку осуществили на вертолетной площадке территориального управления № 6.

«Маленький житель Богородского округа совершил полет на вертолете вокруг Ногинска, а после того, как исполнилось его желание, огнеборцы провели для него экскурсию по пожарно-спасательной части. Саша в настоящей пожарной каске, вместе со своей мамой посидел за рулем спасательного квадроцикла, побывал в кабинах автоцистерны и пожарной автолестницы», - рассказал начальник теруправления № 6 Александр Квашнев.

В конце встречи юный житель Подмосковья поблагодарил спасателей за полет, экскурсию и беседу, а также сделал с ними фотографии.

Исполнить желание Саши помог губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осуществил пожелания еще четырех детей.

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Спасатели Дети Богородский
30 декабря 2023, 19:04
Регистрация на «Лыжню России — 2024» началась в Подмосковье
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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В Московской области стартовала регистрация на 42-й всероссийский старт «Лыжня России — 2024». Соревнования состоятся 10 февраля в Химках, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

В этом году зарегистрироваться можно через портал госуслуг. Подать заявку можно до 23:59 по московскому времени 8 февраля или до достижения лимита участников.

«Чтобы подать заявку через Госуслуги, необходимо зайти на портал gosuslugi.ru и в строке „введите запрос“ написать „Лыжня России“, далее нажать на кнопку „Записаться на участие“ и следовать инструкциям», - уточнили в ведомстве.

Турнир объединяет более полумиллиона профессионалов и любителей из более чем 70 регионов страны. Участниками могут стать желающие от 12 лет, граждане России или других стран с допуском врача, полисами по страхованию жизни и от несчастных случаев и удостоверением личности. Им предстоит преодолеть 10 километров.

Комиссия по допуску участников в Подмосковье будет принимать участников с 6 по 9 февраля в Москве на улице Кулакова, 20/1, в понедельник, среду и пятницу - с 9:00 до 18:00, а во вторник и четверг - с 11:00 до 20:00. Вопросы можно задать по телефону: 7 495 988-06-96. Организаторы подчеркнули, что в день старта регистрации участников не будет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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Спортсмены Химки
30 декабря 2023, 17:10
Пешеходный переход открыли вблизи ж/д станции Расторгуево в Ленинском округе
Минтранс Подмосковья
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Рядом с железнодорожной станцией Расторгуево в Ленинском городском округе открыли новый разноуровневый пешеходный переход. Объект соединил Донбасскую и Вокзальную улицы.

«Он соответствует новым стандартам, принятым в Подмосковье, и сможет обеспечить безопасный и комфортный переход через ж/д пути более 20 тысяч жителей близлежащих районов», - рассказал зампред правительства и министр транспорта региона Алексей Гержик.

Переход длиной 66 метров оснастили пролетами, двумя башнями-сходами, лестницами и лифтами для маломобильных жителей. Объект остеклили ударопрочным материалом.

До конца февраля следующего года прилегающую территорию благоустроят. В этом году открыли четыре разноуровневых пешеходных перехода в Раменском, Серпухове, Реутове и Люберцах.

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Ленинский округ

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