19 сентября 2024, 18:55

Работники «Мособлпожспаса» предупредили жителей о сезоне высокой активности лосей

ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости

Работники «Мособлпожспаса» напомнили автомобилистам об опасности встречи с лосями на дороге. Неправильное поведение может спровоцировать агрессию животного.

«Водители, особенно в темное время суток, должны обращать внимание на дорожные знаки „Дикие животные“. В этой зоне нужно сбавить скорость до минимума. Если же лось уже стоит на дороге, нужно немедленно остановиться и включить аварийный сигнал, чтобы предупредить других водителей. После этого необходимо тихо дождаться, пока животное само уйдет в лес, и только после этого можно продолжить движение», - рассказал начальник территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Квашнев.

Он добавил, что при встрече с лосем нельзя сигналить, моргать светом или как-то иначе пытаться прогнать его с обочины, так как лоси могут расценить это как опасность и напасть.

«Во время прогулки по лесу нельзя подходить к близко животному, пугать и раздражать его, пытаться погладить или сфотографировать со вспышкой. Лучше всего спокойно отойти от него, двигаясь спиной вперед и не выпуская зверя из поля зрения», - заключил Квашнев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Животные
19 сентября 2024, 19:36
Пассажиры «Мострансавто» смогут узнать время прибытия автобусов онлайн
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Информация о времени прибытия автобуса на остановку теперь стала доступна на сайте «Мострансавто». Для этого нужно зайти в раздел «Расписание» или запустить чат-бот в Telegram.

Как уточили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, чтобы узнать время прибытия автобуса, нужно выбрать маршрут. Далее на экране появится информация, через какое время автобус приедет на остановку.

«Сейчас сервис работает в тестовом режиме. Предстоит окончательно отладить его синхронизацию с нашей системой диспетчеризации. Однако первые тесты показывают хорошую эффективность», - рассказали в компании Также узнать, когда приедет автобус, можно через чат-бот. Для этого нужно нажать на кнопку «Прогноз прибытия автобуса» и ввести номер маршрута или его название. В режиме реального времени отобразится, через сколько минут автобус приедет на остановку.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы
19 сентября 2024, 19:35
Состояние более 60 площадок «Мегабак» проверили в Подмосковье летом
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Читайте нас в: Google Новости
Общественные инспекторы провели масштабную проверку площадок «Мегабак» на территории Московской области. Они осмотрели более 60 объектов в течение летнего периода. Особое внимание уделялось санитарному состоянию контейнеров, наличию ограждений с крышами, соблюдению единых стандартов оформления и другим аспектам.

По итогам проверок инспекторы составили рейтинг городских округов в зависимости от состояния площадок «Мегабак». Наивысший результат показала Балашиха. Округ набрал 105 баллов. На втором месте оказались Клин, Котельники, Мытищи, Наро-Фоминск и Пушкино. Тройку лидеров замкнул Талдом.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору отметили, что общественные инспекции, организованные для оценки состояния пунктов «Мегабак», способствуют раннему выявлению проблем и помогают в дальнейшем улучшении качества обслуживания и удобства для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
19 сентября 2024, 19:26
Освещение экотропы обновили в центральном парке Истры
Читайте нас в: Google Новости
Новое освещение установили на экологической тропе, которая проходит почти вдоль всего центрального парка в Истре. С нее открывается вид на Ново-Иерусалимский монастырь и другие живописные места.

Старая кабельная лента утратила изначальный вид и специалисты оперативно провели замену световых элементов. На перилах тропы протяженностью 355 метров заменили кабельную световую линию.

Для безопасности жителей сначала установили железные конструкции на перилах и уже на них протянули кабельную ленту, так как она имеет свойство нагреваться.

Также сотрудники парка восстановили пять уличных фонарей, которые освещают пешеходные дорожки и подчеркивают ландшафт парка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Парки
19 сентября 2024, 19:26
Образовательный центр в ЖК «Новогорск Парк» построят в Химках в 2026 году
Администрация Химки г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест включает школу и детский сад. Строительные работы специалисты планируют завершить к началу 2026 года.

Площадь здания нового образовательного комплекса превысит пять тысяч квадратных метров. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Также специалисты установят современные детские игровые городки и площадки для воркаута.

«Здание долгое время носило статус недостроя. В настоящее время решаются вопросы планировочных и архитектурных решений», - поделился муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Новый воспитательно-образовательный комплекс позволит решить вопрос с нехваткой мест для детей в учебных учреждениях.

Напомним, что в Химках активно идут ремонтные работы в детском саду «Радуга». Специалисты приступили к монтажу окон и витражей, установке систем отопления и водоснабжения и наружных сетей. Реконструкция завершится в 2025 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Химки

Новости по теме