Работники «Мособлпожспаса» предотвратили падение ребенка из окна в Дмитрове
Работники поисково-спасательного поста 270-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» спасли четырехлетнего ребенка. Малыш едва не выпал из окна третьего этажа в Дмитрове
В экстренную службу позвонили прохожие. Они увидели мальчика, который стоял на подоконнике у открытого окна квартиры. Ребенок громко плакал.
«Оперативно прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы поднялись к малышу по трехколенной лестнице и предотвратили трагедию», - пояснил замруководителя подразделения Александр Белов.
Мальчик находился в квартире один. Спасатели успокоили ребенка и передали его полиции. После этого мать вернулась домой.
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