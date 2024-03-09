Работники «Мособлпожспаса» поздравили жительниц городского округа Истра с 8 Марта

В Щелковском историко-художественном музее открыли выставку картин «Путешествие в далекое и не только». Ее авторами являются члены Союза художников России супруги Александр Левченков и Мария Молодых.

Эти художники известны своей уникальной специализацией в живописи, представляя на своих полотнах не постановочные сцены, а реальную жизнь.

Александр Левченков славится своими портретами, демонстрируя мастерство в психологическом и историческом портрете, где он сочетает традиции реалистического искусства XIX века с современным взглядом на прошлое и настоящее. Мария Молодых продолжает линию русской реалистической живописи, обогащая ее почти импрессионистским стилем и личным ярким восприятием.

«Мне кажется, что это несомненно замечательный подарок для тех, кто любит русские традиции, для тех, кто любит нашу страну. Потому что такие работы, они заставляют почувствовать истинную красоту нашей Родины и увидеть ту историю, которую наша страна пережила», - отметила председатель комитета по культуре и туризму администрации городского округа Щелково Анастасия Кот.

Выставка продлится до 20 апреля.

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