Работники «Мособлпожспаса» поздравили жительниц городского округа Истра с 8 Марта
Работники «Мособлпожспаса» поздравили женщин с 8 Марта во время противопожарных рейдов. Спасатели подарили жительницам села Новопетровское городского округа Истра цветы и напомнили правила пожарной безопасности.
По словам начальника 223-й пожарно-спасательной части Михаила Горбатова, специалисты вместе с цветами вручили женщинам памятки, как не допустить возгорания в домах.
«Огнеборцы вышли на улицы поздравить представительниц прекрасной половины человечества с праздником и напомнили о правилах эксплуатации электроприборов, газового оборудования и печей. Специалисты посоветовали населению не использовать неисправную или самодельную электротехнику, следить за состоянием дымоходов, а также держать легковоспламеняющиеся предметы подальше от огня», - рассказал Горбатов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.
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