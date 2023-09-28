Работники «Мособлпожспаса» помогли женщине попасть в запертую квартиру к ребенку
Подмосковные спасатели помогли женщине попасть в запертую квартиру к ребенку. Инцидент произошел в Сергиевом Посаде.
Заместитель начальника 233-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» Сергей Шумов сообщил, что в единую службу экстренных вызовов позвонила женщина. Она вернулась домой, но не смогла открыть дверь квартиры из-за заклинившего звонка.
«Оперативно прибывшие на место вызова работники подразделения аварийно-спасательным инструментом вскрыли входную дверь и обеспечили доступ матери к девятилетнему ребенку», - уточнил Шумов.
По его словам, в медицинской помощи девочка не нуждалась.
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