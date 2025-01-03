Работники «Мособлпожспаса» помогли в транспортировке пациентки с большим весом

Старший смены Вадим Алехин сообщил, что диспетчер единой службы экстренных вызовов «Система-112» передал информацию о том, что сотрудникам скорой помощи нужна помощь в переносе пациентки весом более 160 килограммов в машину неотложной помощи.

По прибытии к месту вызова сотрудники противопожарно-спасательной службы аккуратно закрепили пенсионерку на мягких носилках и под контролем врачей транспортировали ее с верхнего этажа пятиэтажного дома в автомобиль скорой помощи.

В результате проверки у 45-летней женщины диагностировали подозрение на инсульт, после чего ее госпитализировали.