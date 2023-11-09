09 ноября 2023, 15:58

Работники «Мособлпожспаса» помогли пострадавшим в двух ДТП за сутки

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники 311-й и 312-й пожарно-спасательных частей и поисково-спасательного поста 265-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двух пострадавших в ДТП граждан. Аварии произошли в городском округе Чехов и Рузском городском округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности в регионе.

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Заместитель начальника ПСЧ-265 Владимир Старостин рассказал, что 9 ноября на автодороге Руза-Орешки водитель автомобиля Toyota RAV4 не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет. За рулем находилась 47-летняя женщина. Ее извлекли из машины и передали медикам.

Старший смены Юрий Митюхин также сообщил о дорожном происшествии на 69 километре федеральной автотрассы М-2 «Крым». Там произошло столкновение между фурой Mercedes и автомобилем ГАЗель. В результате ДТП пассажир, находившийся в фургоне, оказался заблокирован.

После того, как пострадавшего освободили из машины, его зафиксировали на носилках и передали врачам. Остальные участники ДТП отказались от оказания помощи.

Спасатели
09 ноября 2023, 17:29
Жителя Электростали Михаила Сабуркина наградили знаком «За доблесть и мужество»
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Жителя Электростали Михаила Сабуркина наградили знаком Московской области «За доблесть и мужество» и денежной премией в размере 250 тысяч рублей. Он обезвредил вооруженного мужчину, который открыл огонь по посетителям кафе.

Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья, 10 сентября злоумышленник пришел в кафе Электростали с оружием и открыл огонь по выходящей из него паре. Мужчина получил тяжелое ранение в живот и скончался в больнице.

Нарушителя обезвредил Михаил Сабуркин, который набросился на него сзади и повалил на землю. Это сняли камеры видеонаблюдения.

Стрелком оказался ранее судимый за убийство и грабеж житель округа. На него возбудили уголовное дело.

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Награды
09 ноября 2023, 17:22
Турнир по бильярдному спорту среди общественных организаций прошел в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Финал соревнований по бильярдному спорту за кубок главы округа прошел в Мытищах. Участниками турнира стали представители общественных организаций.

На турнире выступили представители Общественной палаты, водно-спортивного клуба «Дубрава», Союза добровольцев Донбасса, Союза армян, Союза таджиков, Совета ветеранов округа, казачьего общества, а также волонтерского движения «Круги добра» и организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

«Кубок по бильярдному спорту - это реализация одной из инициатив, которую мы озвучили на совместной встрече представителей нашего отделения с Юлией Купецкой этим летом. Сегодняшнее мероприятие смогло сплотить представителей всех активных общественных объединений городского округа», - рассказал председатель местного отделения организации «Опора России» Роман Коробейкин.

Победителем турнира стал Евгений Яценко из физкультурно-спортивной федерации парусного и других водных видов спорта городского округа Мытищи.

«В бильярд я играл в молодости и даже стал мастером спорта. А потом мне пришлось прерваться на 19 лет. Снова решил взять кий в руки по просьбе коллег, которые знают о моем увлечении. И я не смог им отказать», - рассказал Евгений.

Также на мероприятии прошло торжественное награждение членов общественных организаций. Активистам вручили почетные грамоты главы, Совета депутатов городского округа Мытищи и Московской областной Думы.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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Спортсмены Мытищи
09 ноября 2023, 17:08
Укладка асфальта началась на участке примыкания Северного обхода Лобни и Рогачевского шоссе
Минтранс Подмосковья
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Рабочие приступили к укладке покрытия на строящемся соединительном участке Северного обхода между Рогачевским шоссе и дорогой Хлебниково-Рогачево-Луговая. Полностью достроить трассу планируют в конце 2024 года.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, вместе в этим в округе продолжают строить съезд в сторону улицы Гагарина. Он позволит вывести из Лобни грузовой транспорт.

Также на Рогачевском шоссе появится одноуровневая кольцевая развязка протяженностью 1,5 километра. Благодаря ей улучшится связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, а также разгрузится Краснополянское шоссе, а время выезда из города сократится еще на 10 минут.

Первый этап Северного обхода Лобни открыли в декабре прошлого года, а в октябре этого года движение запустили по транспортной развязке с Дмитровским шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Лобня Дороги Ремонтные работы
09 ноября 2023, 17:07
Лучших аграриев Подмосковья наградят 17 ноября
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Лучшие работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в городских округах Луховицы и Сергиево-Посад будут награждены 17 ноября. В программу мероприятий входят народные гуляния, выступления творческих коллективов, поздравления руководителей и сотрудников отрасли.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов рассказал, что для поддержки аграриев ежегодно выделяются субсидии. На сегодняшний день господдержку получают около 300 сельхозпроизводителей региона.

«Всего в этом году для поддержки сельхозпроизводителей предоставят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий», - добавил Мурашов.

В этом году День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметили 8 октября. После завершения уборочных кампаний, муниципалитеты проводят награждение лучших работников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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Сельское хозяйство Сергиев Посад Луховицы

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