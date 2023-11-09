Работники «Мособлпожспаса» помогли пострадавшим в двух ДТП за сутки

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности в регионе.

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Заместитель начальника ПСЧ-265 Владимир Старостин рассказал, что 9 ноября на автодороге Руза-Орешки водитель автомобиля Toyota RAV4 не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет. За рулем находилась 47-летняя женщина. Ее извлекли из машины и передали медикам.

Старший смены Юрий Митюхин также сообщил о дорожном происшествии на 69 километре федеральной автотрассы М-2 «Крым». Там произошло столкновение между фурой Mercedes и автомобилем ГАЗель. В результате ДТП пассажир, находившийся в фургоне, оказался заблокирован.

После того, как пострадавшего освободили из машины, его зафиксировали на носилках и передали врачам. Остальные участники ДТП отказались от оказания помощи.