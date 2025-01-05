05 января 2025, 19:31

Работники «Мособлпожспаса» помогли пострадавшим в ДТП со снегоходом в Дубне

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники 215-й пожарно-спасательной части территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь пострадавшим в результате ДТП с участием снегохода. Инцидент произошел на Иваньковском водохранилище в Дубне.

Заместитель начальника пожарно-спасательной части Александр Проценко рассказал, что сообщение о происшествии поступило в единую службу экстренных вызовов «Система-112» от свидетелей.

Они сообщили, что в районе лодочных гаражей БАМ двое мужчин, 1985 и 1992 годов рождения, решили прокатиться на снегоходе по льду, но в темноте не заметили опоры причала и врезались в него. В результате аварии оба мужчины получили травмы и нуждались в медицинской помощи.

По словам Проценко, дежурная смена направилась на вызов на судне на воздушной подушке «Хивус-6». На месте они нашли разбитый снегоход и двоих пострадавших с множественными ушибами.

Спасатели оказали первую помощь, зафиксировали пострадавших на жесткие носилки и доставили их к автомобилям скорой помощи. Мужчины были госпитализированы в лечебные учреждения города.

Спасатели ДТП Дубна
05 января 2025, 19:09
Химки вошли в топ-3 Подмосковья по ликвидации незаконных построек
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Городской округ Химки занял третью позицию в рейтинге Подмосковья по темпам ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов. С начала года в округе было снесено более 60 таких строений.

В реестр объектов, подлежащих сносу в Химках, включено 114 зданий, среди которых 15 аварийных, 76 самовольно построенных и 23 недостроенных. На данный момент в разных микрорайонах города, включая Новогорск, Сходню и Подрезково, уже ликвидированы десятки подобных объектов.

Ранее в округе демонтировали 56 строений, расположенных в Новогорске, Сходне, Подрезкове и на территории микрорайона Планерная.

Отметим, что в целом по Подмосковью в этом году выявлено 3660 объектов, подлежащих сносу. Большинство из них представляют собой частные строения.

Важно помнить, что незарегистрированные дома и постройки могут быть признаны самовольными, что, возможно, приведет к их сносу. Регистрация имущества дает владельцам ряд преимуществ: возможность прописки, проведение газа, получение компенсации в случае утраты или изъятия, а также оформление налогового вычета до 260 тысяч рублей. Кроме того, зарегистрированные дома позволяют экономить до 30% на электричестве. Для пенсионеров предусмотрено освобождение от налога на недвижимость.

Химки Законы Строительство
05 января 2025, 19:07
Свыше 70 жителей Сергиева Посада поддержали первую в 2025 году донорскую акцию
Московский областной центр крови
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Московский областной центр крови организовал первую выездную донорскую акцию 2025 года в преддверии Рождества. Она прошла в центральной библиотеке имени Розанова в Сергиевом Посаде. В рамках мероприятия кровь сдали 75 человек.

День донора прошел в праздничной атмосфере, и сотрудники Центра подготовили небольшие памятные сувениры для всех участников. Донорство в это время года стало настоящим подарком для пациентов, которые нуждаются в переливании.

Директор библиотеки Наталия Дыркова подчеркнула, что учреждения очень рада участвовать в столь значимом и благородном деле. Она поздравила всех с наступившим годом и выразила надежду, что каждый будет здоров и счастлив.

Дыркова также отметила, что библиотека продолжит проводить важные и добрые мероприятия. Она поблагодарила выездную бригаду Московского областного центра крови за их значительный вклад в акцию.

По словам Дырковой, благодаря их усилиям удалось собрать значительное количество доноров и оказать помощь тем, кто остро нуждается в крови.

Сергиев Посад
05 января 2025, 18:53
Более 3,5 тысячи человек посетили фестиваль мотокультуры в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки впервые прошел фестиваль «Зимний мотофристайл», собравший более 3,5 тысячи зрителей. Профессиональные спортсмены продемонстрировали захватывающие трюки на мотоциклах и багги, включая прыжки с трамплина и сложные пируэты в воздухе.

Участники команды «Fmx13», специализирующейся на мотофристайле, представили уникальную программу на технике, специально адаптированной для зимних условий. Среди выступающих был и основатель команды - известный спортсмен Алексей Колесников. Его мастерство и невероятные трюки стали ярким украшением мероприятия.

«Мы всегда стараемся радовать жителей Подмосковья необычными зимними событиями. Сегодняшнее шоу с участием Алексея Колесникова - это настоящая магия. Спортсмены показывают трюки, которые, кажется, нарушают законы физики», - отметил заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин.

Кроме того, гостей фестиваля порадовало выступление Вахтанга Каландадзе - чемпиона мира и Европы по битбоксу, который добавил музыкального драйва в атмосферу праздника.

Напомним, команда «Fmx13» была основана Алексеем Колесниковым в 2007 году и за это время завоевала мировую известность благодаря своим эффектным выступлениям и сложнейшим трюкам.

Шоу стало частью губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» и вызвало восторг у зрителей.

Напомним, следующее крупное спортивное событие в Химках запланировано на 8 февраля 2025 года. В этот день на трассе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» состоится всероссийская лыжная гонка «Лыжня России - 2025». Регистрация участников начнется 9 января через портал «Госуслуги».

Химки Мотоциклы
05 января 2025, 18:34
Всемирный день баскетбола отметили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» городского округа Химки состоялось патриотическое мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню баскетбола. Для жителей и гостей округа организаторы подготовили увлекательную программу, в рамках которой рассказали об истории развития баскетбола, значимых достижениях отечественного спорта и биографиях легендарных баскетболистов России.

Особым гостем мероприятия стал депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов. В своей речи он напомнил о выдающихся победах сборных СССР и России на мировой арене.

«Сборные СССР и России 39 раз доходили до финалов крупнейших международных турниров: четырежды выигрывали Олимпийские игры, девять раз - чемпионаты мира и 21 раз - чемпионаты Европы. В 1972 году советским баскетболистам удалось одержать историческую победу над командой США, которая на протяжении 36 лет считалась непобедимой. Эти достижения стали классикой мирового баскетбола, а наша сборная продолжает оставаться одной из сильнейших на планете», - подчеркнул Владислав Мирзонов.

Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский отметил значимость работы олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» для развития спорта в регионе. Он поблагодарил тренерский состав за вклад в популяризацию баскетбола и систематическую работу с подрастающим поколением.

«Тренеры центра „Планерная“ не только развивают спортивные навыки у детей и молодежи, но и вовлекают в занятия спортом взрослое поколение. Благодаря их усилиям воспитанники комплекса регулярно завоевывают медали на различных соревнованиях, представляя наш округ на самом высоком уровне», - отметил Сергей Малиновский.

Мероприятие завершилось дружескими матчами, мастер-классами от профессиональных игроков и интерактивными площадками для детей. Всемирный день баскетбола стал не только праздником спорта, но и напоминанием о важности патриотизма и преемственности спортивных традиций.

Химки Баскетбол

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