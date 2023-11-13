Работники «Мособлпожспаса» помогли посадить санитарный вертолет под Можайском
Работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли безопасно посадить санитарный вертолет. Он приземлился рядом с деревней Красный Балтиец под Можайском.
По словам замначальника части Романа Протасевича, спасатели осветили вертолетную площадку, помогли медикам доставить четырехлетнего пациента с сильными ожогами до вертолета.
«Санавиация доставила пострадавшего малыша в больницу городского округа Люберцы», - добавил Протасевич.
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