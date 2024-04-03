Работники «Мособлпожспаса» переправили женщину через Оку к больной матери

По словам заместителя начальника противопожарно-спасательной части № 206 Игоря Жигалова, из-за начавшегося в регионе паводка с 27 марта понтонный мост на реке Оке в районе города Озеры закрыли.

«Перед тем, как лодка отправилась в путь, спасатели провели инструктаж о соблюдении мер безопасности во время переправы, а также рассказали о том, как нужно себя вести в случае возникновения чрезвычайной ситуации. После чего специалисты выдали гражданам спасательные жилеты и доставили всех пассажиров в пункт назначения», - заключил Жигалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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