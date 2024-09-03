Работники «Мособлпожспаса» оперативно потушили пожар благодаря сообщению 5-летнего ребенка

По словам заместителя начальника части Дмитрия Маркина, ребенок увидел пожар во время прогулки со своей бабушкой и сказал ей, что нужно сообщить о возгорании пожарным.

«Женщина согласилась с внуком, но не могла идти быстро, тогда Гордей один побежал вперед и сообщил огнеборцам о пожаре. Дежурный караул оперативно выехал на место происшествия», - рассказал Маркин.

Он добавил, что благодаря сообщению Гордея, пожар удалось быстро потушить.

«На месте работники противопожарно-спасательной службы обнаружили, что горит гараж по всей площади. Существовала угроза распространения огня на расположенные в полутора метрах жилой дом и второй гараж. Благодаря Гордею пожарные оказались на месте пожара гораздо раньше и смогли предотвратить дальнейшее распространение огня», - заключил Маркин.

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