10 декабря 2024, 17:15

Работники «Мособлпожспаса» напомнили правила поведения в ледяной дождь

сделано с помощью нейросетей
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Недавний обильный снегопад в Подмосковье быстро сменился дождем, который при отрицательных температурах вызвал обледенение дорог и наледь на деревьях и проводах. Ледяной дождь стал частым явлением в регионе, приводя к ДТП и авариям в коммунальной сфере.

«Первым делом стоит обратить внимание на обувь, ее подошва должна иметь нескользящую основу. Следует отказаться от высоких каблуков. Передвигаясь по скользкой дороге, нужно смотреть под ноги и обходить опасные места. Подходя к проезжей части, нельзя торопиться и тем более бежать», - отметил начальник территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Квашнев.

Он также подчеркнул, что такие погодные явления нарушают привычный уклад жизни. Чтобы избежать неприятностей, спасатели советуют следить за прогнозами погоды и заранее готовиться к возможным катаклизмам. Важно соблюдать осторожность на скользких дорогах: если участок имеет уклон, лучше его объехать или подстраховаться, например, ухватившись за ветки деревьев.

В случае падения следует сгруппироваться и повернуться на бок, чтобы смягчить удар. Также не стоит парковать машины под обледеневшими деревьями, чтобы избежать повреждений.

Спасатели
10 декабря 2024, 17:41
Замглавы Можайска поздравил новых выпускников «Школы фермера»
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Праздник в честь очередного выпуска образовательного проекта прошел в Можайском техникуме. Дипломированными аграриями стали 40 человек.

С завершением обучения студентов поздравили заместитель главы округа Денис Потылицын, депутат Татьяна Дроздова, заместитель председателя Московского крестьянского союза Василий Макашин и директор центра розничного и малого бизнеса Россельхозбанка Владимир Капранов.

Денис Потылицын отметил, что начинающие и опытные фермеры получили новые знания и опыт, которые позволят запустить собственный агробизнес или вывести хозяйство на новый уровень.

В стенах Можайского техникума в течение трех месяцев 16 студентов изучали переработку продукции животноводства, а 24 - плодово-ягодное растениеводство. Они знакомились с основами менеджмента и тонкостями ведения хозяйства, посещали фермы и крупные производства. Завершением обучения стала защита проектов по развитию агробизнеса, выращиванию плодово-ягодных культур и разведению животных.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Бизнес Можайск
10 декабря 2024, 17:03
Итоги конкурса на лучшую воспитательную практику подвели в Подмосковье
Министерство образования МО
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Итоги регионального конкурса «Лучшая воспитательная практика» подвели в Губернском колледже. Призовые места заняли педагоги колледжа «Подмосковье».

Научно-практическая конференция пошла в Губернском колледже. На ней обсудили воспитательную работу в профессиональном образовании и подвели итоги конкурса на лучшую воспитательную практику.

По итогам конкурса второе место досталось педагогу-психологу Любови Смирновой, а третье - советнику директора по воспитанию Дарье Донцевой.

В ходе мероприятия педагоги также поделились опытом и обсудили план деятельности в следующем году.

Учителя
10 декабря 2024, 16:44
Еще шесть нелегальных торговых точек снесут в Мытищах в течение месяца
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По решению Арбитражного суда Московской области в Мытищах снесут целую торговую галерею. Собственник должен демонтировать постройки до конца января 2025 года.

Иск в Арбитражный суд Московской области подала администрация городского округа Мытищи и Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Ведомства выявили шесть объектов, которые ведут незаконную предпринимательскую деятельность в деревне Коргашино. На территории торговых точек продавали фейерверки, овощи-фрукты, также там открыли заведение общепита.

Комплексная строительно-техническая и землеустроительная экспертиза показала, что на кадастровый учет два участка под самовольными постройками поставили незаконно. До 1996 году в этом месте проходила действующая железная дорога. Кроме того, здания на участках возвели с многочисленными нарушениями.

На снос объектов владельцу отвели месяц. Если до конца января 2025 года собственник не ликвидирует свои постройки, их демонтирует администрация Мытищ. Предприниматель возместит все понесенные расходы и выплатит штраф в размере 2000 рублей за каждый день просрочки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Суд Мытищи
10 декабря 2024, 16:25
Еще четыре сироты получили квартиры в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Четверо сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили квартиры в Мытищах благодаря федеральным и областным программам поддержки. Глава городского округа Юлия Купецкая и председатель совета депутатов Андрей Гореликов поздравили новоселов с важным событием в их жизни, пожелав им счастья и успеха.

Торжественное вручение ключей от новых квартир четырем молодым людям, ранее состоявшим на учете как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, состоялась в администрации городского округа Мытищи. Это стало возможным благодаря федеральной и областной программам поддержки, предоставляющим возможность получения собственного жилья по достижении совершеннолетия.

Новоселами стали Анастасия Лысова, которая увлекается настольными играми, рисованием пайетками и садоводством, София Горячева - швея по профессии, интересуется дизайном одежды, Саида Магомедова - специалист в области моды и красоты, и Максим Бороздин - квалифицированный специалист в области строительства.

Они все - творческие и целеустремленные молодые люди. Получение собственного жилья откроет для ребят новые возможности и станет отличным началом самостоятельной взрослой жизни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Мытищи Сироты Квартиры

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