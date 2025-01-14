Работники «Мособлпожспаса» напомнили правила поведения на водоемах зимой

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин отметил, что водоем всегда представляет собой зону повышенной опасности. Для предотвращения несчастных случаев спасатели патрулируют водные объекты региона, проверяют толщину ледяного покрова, распространяют листовки с правилами безопасного поведения на льду, а также общаются с местными жителями и туристами.

По словам Сорокина, в настоящее время из-за погодных условий ледовая поверхность не успевает окрепнуть. Перепады температур и осадки ослабляют прочность льда, превращая его в рыхлую массу. Он добавил, что ледяной покров, впитывающий воду, становится крайне хрупким, а такие факторы, как течение, сточные воды, снежный покров и мусор, заметно ухудшают его состояние.

Сорокин также подчеркнул, что опасность представляют проруби, трещины и лунки, скрывающиеся под тонким слоем льда. К сожалению, многие граждане, планируя отдых на зимних водоемах, сосредотачиваются на современных рыболовных снастях или живописных пейзажах и забывают о правилах безопасности.

Он призвал граждан помнить, что выбраться из ледяной ловушки бывает сложно, а лед может легко проломиться под весом человека любого возраста. Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендовали не оставлять детей без присмотра у водоемов, избегать выхода на лед без серьезной причины и не рисковать жизнью ради рыбалки.