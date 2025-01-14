14 января 2025, 12:34

Работники «Мособлпожспаса» напомнили правила поведения на водоемах зимой

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы регулярно проводят профилактические мероприятия на замерзших водоемах Подмосковья. Они предупреждают любителей активного отдыха о возможных опасностях, связанных с выходом на хрупкий лед.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин отметил, что водоем всегда представляет собой зону повышенной опасности. Для предотвращения несчастных случаев спасатели патрулируют водные объекты региона, проверяют толщину ледяного покрова, распространяют листовки с правилами безопасного поведения на льду, а также общаются с местными жителями и туристами.

По словам Сорокина, в настоящее время из-за погодных условий ледовая поверхность не успевает окрепнуть. Перепады температур и осадки ослабляют прочность льда, превращая его в рыхлую массу. Он добавил, что ледяной покров, впитывающий воду, становится крайне хрупким, а такие факторы, как течение, сточные воды, снежный покров и мусор, заметно ухудшают его состояние.

Сорокин также подчеркнул, что опасность представляют проруби, трещины и лунки, скрывающиеся под тонким слоем льда. К сожалению, многие граждане, планируя отдых на зимних водоемах, сосредотачиваются на современных рыболовных снастях или живописных пейзажах и забывают о правилах безопасности.

Он призвал граждан помнить, что выбраться из ледяной ловушки бывает сложно, а лед может легко проломиться под весом человека любого возраста. Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендовали не оставлять детей без присмотра у водоемов, избегать выхода на лед без серьезной причины и не рисковать жизнью ради рыбалки.

Спасатели Правила Водоемы
14 января 2025, 14:49
Фестиваль «Рождественский вертеп» прошел в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Открытый православный конкурс в доме культуры рабочего поселка Хорлово собрал творческих людей со всего Подмосковья. Они соревновались в нескольких номинациях.

На торжественном открытии фестиваля выступили артисты фольклорного театра «Вечерка». Директор Воскресенского координационно-методического центра культуры и творчества «Истоки» Марина Глебова поздравила гостей с Рождеством.

Участники конкурса продемонстрировали свои таланты в номинациях «Художественное слово», «Театральное творчество», «Вокал», «Художественное фото и декоративно-прикладное творчество». Победителей наградили дипломами и кубками.

Организаторы поблагодарили за помощь в подготовке и проведении «Рождественского вертепа» председателя регионального отделения «Союза женщин России», организатора благотворительного проекта помощи людям в сложной жизненной ситуации «Дари тепло» Киру Крылову.

Фестивали Воскресенск конкурсы
14 января 2025, 14:47
Школу № 8 в Пересвете капитально отремонтируют к 1 сентября
Минстрой МО
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Капитальный ремонт школы № 8 продолжается в городе Пересвете Сергиево-Посадского округа. Завершить работы и открыть здание планируется к 1 сентября.

Минстройкомплекс Подмосковья сообщил, что демонтажные работы в здании завершены на 65%. На площадке более 20 рабочих, они готовят школу к общестроительным работам.

Площадь здания составляет 4,3 тысячи квадратных метров. Работы на объекте проходят в рамках президентской программы по капремонту школ.

В школе проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, сделают отделку. Прилегающую территорию благоустроят, закупят новую мебель и оборудование.

Школы Сергиев Посад
14 января 2025, 14:28
Более 60 подарков вручили волонтеры юным пациентам онкодиспансера в Балашихе
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В Балашихе переодетые в костюмы сказочных героев волонтеры-альпинисты поздравили маленьких пациентов онкодиспансера со старым Новым годом. Дети получили более 60 подарков.

Ежегодную благотворительную акцию проводят в Московском областном онкологическом диспансере уже в 11-й раз. В ней принимают участие представители группы помощи «ДобротворецЪ», сообщества промышленных альпинистов «Жумарго», фонда «Подари жизнь» при поддержке компании Tarkett.

В этот раз праздник для детей подготовили 24 альпиниста, а также волонтеры, аниматоры и гримеры. Наряженные в костюмы Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей участники акции спустились с крыши семиэтажного корпуса онкодиспансера и подарили маленьким пациентам новогодние подарки. Они провели для детей анимационную программу: вместе с ребятами волонтеры играли, водили хороводы, пели песни. В подарок от Деда Мороза малыши получили конструкторы, пазлы, игрушки, светильники, плееры и наушники.

«К нам приехали друзья альпинисты, которые регулярно радуют наших пациентов. Безусловно, настроение детей и их родителей отражается на результатах лечения. Ребята героически борются с заболеванием, а их мамы держатся и стараются поднимать им настроение», - поделилась заведующая детским отделением онкодиспансера Евгения Инюшкина.

Она также добавила, что такие мероприятия проходят в учреждении два раза в год: на старый Новый год и в Международный день защиты детей.

Напомним, что отделение детской онкологии открыли в 1966 году. За год в учреждении проходят лечение примерно 2500 юных пациентов. Это третье в России специализированное отделение для детей и подростков, страдающих онкологией, и единственное подобное медучреждение в Московской области.

Дети Волонтеры Балашиха Онкология
14 января 2025, 13:38
Еще тысячу новых рабочих мест создадут в ОЭЗ «Дубна» в 2025 году
Фото: ОЭЗ "Дубна"
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Резиденты особой экономической зоны «Дубна» планируют создать около тысячи новых рабочих мест в течение года. На площадке запустят еще несколько заводов и научно-производственных комплексов.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что этом году в «Дубне» планируется завершить строительство инфраструктуры четвертой очереди левобережной площадки, открыть новые заводы, провести проектные работы на присоединенной территории площадью 56 гектаров и привлечь крупные наукоемкие компании.

«В 2025 году наши резиденты на двух площадках намерены запустить в эксплуатацию еще до семи новых современных заводов и научно-производственных комплексов. Например, компания „НЦСД“ достраивает высокотехнологичный центр обработки данных», - рассказал генеральный директор ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Новый фармзавод по производству готовых лекарств откроет в «Дубне» компания «Аргументум Фарма». Порядка пяти инвесторов, ведущих строительство собственных научно-производственных комплексов, ожидают разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, еще столько же - разрешений на строительство.

В 2025 году управляющая компания ОЭЗ «Дубна» запланировала привлечь на подмосковную территорию не менее 10 новых инвесторов и создать до тысячи новых рабочих мест.

Инвестиции Дубна Рабочие места Промышленность

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