Работники «Мособлпожспаса» напомнили правила безопасности при катании с горок

По словам заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игоря Сорокина, главная цель подобных рейдов - напомнить жителям Подмосковья правила безопасного катания с ледяных спусков.

«Спасатели объяснили населению, что не стоит выбирать для досуга стихийные горки. Как правило, на таких склонах имеются препятствия в виде камней, деревьев, столбов и ограждений, столкновение с которыми может привести к травме», - пояснил Сорокин.

Он добавил, что скаты несанкционированных спусков часто выходят на проезжую часть и лед водоема, что смертельно опасно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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