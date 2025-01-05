05 января 2025, 17:40

Работники «Мособлпожспаса» деблокировали дверь в квартиру с запертыми детьми

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники 270-й пожарно-спасательной части территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» открыли дверь в квартиру жилого дома, в которой оказались запертыми девятимесячный и трехлетний ребенок. Инцидент произошел в Дмитровском городском округе.

Начальник пожарно-спасательной части Александр Белов сообщил, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился мужчина, который рассказал, что ненадолго вышел в подъезд, а его трехлетний сын захлопнул дверь и повернул задвижку.

По словам Белова, спасатели прибыли на место вызова и с использованием слесарного инструмента аккуратно деблокировали дверь, стараясь не испугать детей.

В результате обеспокоенный отец смог войти в квартиру и дети даже не успели испугаться. Медицинская помощь им не понадобилась. Однако маме, вернувшейся с прогулки с сыном, потребовалось длительное успокоение.

Спасатели Дети
05 января 2025, 18:34
Всемирный день баскетбола отметили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» городского округа Химки состоялось патриотическое мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню баскетбола. Для жителей и гостей округа организаторы подготовили увлекательную программу, в рамках которой рассказали об истории развития баскетбола, значимых достижениях отечественного спорта и биографиях легендарных баскетболистов России.

Особым гостем мероприятия стал депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов. В своей речи он напомнил о выдающихся победах сборных СССР и России на мировой арене.

«Сборные СССР и России 39 раз доходили до финалов крупнейших международных турниров: четырежды выигрывали Олимпийские игры, девять раз - чемпионаты мира и 21 раз - чемпионаты Европы. В 1972 году советским баскетболистам удалось одержать историческую победу над командой США, которая на протяжении 36 лет считалась непобедимой. Эти достижения стали классикой мирового баскетбола, а наша сборная продолжает оставаться одной из сильнейших на планете», - подчеркнул Владислав Мирзонов.

Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский отметил значимость работы олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» для развития спорта в регионе. Он поблагодарил тренерский состав за вклад в популяризацию баскетбола и систематическую работу с подрастающим поколением.

«Тренеры центра „Планерная“ не только развивают спортивные навыки у детей и молодежи, но и вовлекают в занятия спортом взрослое поколение. Благодаря их усилиям воспитанники комплекса регулярно завоевывают медали на различных соревнованиях, представляя наш округ на самом высоком уровне», - отметил Сергей Малиновский.

Мероприятие завершилось дружескими матчами, мастер-классами от профессиональных игроков и интерактивными площадками для детей. Всемирный день баскетбола стал не только праздником спорта, но и напоминанием о важности патриотизма и преемственности спортивных традиций.

Химки Баскетбол
05 января 2025, 18:29
Акция по сдаче крови для онкобольных детей прошла в Орехово-Зуеве
Московский областной центр крови
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Накануне светлого праздника Рождества в Орехово-Зуево прошла благотворительная донорская акция в поддержку онкобольных детей, организованная при содействии Орехово-Зуевского Благочиния Балашихинской епархии. Жители города и прихожане стали донорами, сдав кровь в подразделении Центра крови Подмосковья.

Перед началом акции председатель Епархиального отдела по работе с медицинскими учреждениями иерей Павел Скрипник и благочинный Ликино-Дулевского церковного округа отец Антоний Рыжаков провели молебен, после чего также стали донорами. Они отметили, что донорство крови - это акт любви и сострадания, соответствующий духу Рождества, и призвали участников продолжать делиться этим благородным даром на протяжении всего года для спасения жизней.

В Центре крови во время акции царила праздничная атмосфера - каждый донор получал небольшие угощения в знак признательности за свой щедрый вклад. Представители учреждения службы крови выразили благодарность всем участникам и Орехово-Зуевскому Благочинию, которые являются надежными партнерами и постоянными донорами Центра.

В результате акции 4 января Московский областной центр крови и его подразделения посетило около 150 доноров, благодаря чему удалось подготовить десятки литров крови для лечебных учреждений Подмосковья.

Праздники Дети Орехово-Зуево
05 января 2025, 18:29
Предприниматели в Химках подвели итоги года и обсудили развитие бизнеса
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки состоялась встреча владельцев малого бизнеса, на которой были подведены итоги уходящего года. Руководитель Торгово-промышленной палаты и депутат Совета депутатов Артур Каримов вручил благодарственные письма предпринимателям, отметив их вклад в развитие федерального проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия».

На территории Химок проживает около 22 тысяч предпринимателей, и это число продолжает увеличиваться. В этом году количество бизнесменов выросло почти на 7%.

«Бизнес играет ключевую роль в экономике округа, создавая новые рабочие места и развивая территорию. Подобные встречи помогают понять, какие меры поддержки необходимы предпринимателям для дальнейшего роста. Сегодня наши бизнесмены получают помощь на разных уровнях», - подчеркнул Артур Каримов.

Одним из ключевых направлений остается поддержка местного производства. В рамках программы развития малого и среднего бизнеса в этом году из бюджета округа было выделено шесть миллионов рублей.

«Малый бизнес в Химках активно развивается. Предприниматели не только расширяют свои проекты, но и активно взаимодействуют друг с другом, создавая новые деловые связи», - отметил начальник информационно-правового отдела МКУ «Малый бизнес Химки» Рамил Джаннатов.

Также на встрече предприниматели обсудили способы помощи участникам специальной военной операции. Многие бизнесмены регулярно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи на передовую.

Муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что в Химках специалисты «Малого бизнеса Химки» оказывают консультативную поддержку предпринимателям, помогают с субсидированием и реализацией программ партии «Единая Россия», таких как «Предпринимательство» и «Выбирай свое».

Химки Работа Бизнес
05 января 2025, 18:19
Более тысячи юных жителей Химок посетили спортивный праздник «Зимний заряд»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В «Тридцать первой школе» городского округа Химки состоялся масштабный спортивный праздник «Зимний заряд», собравший более тысячи школьников. В течение четырех дней ребята участвовали в эстафетах, активных играх и различных соревнованиях.

Организаторами мероприятия выступили местные жители Игнат Мансумов и Альберт Багдасарян в рамках проекта «Старший брат» партии «Единая Россия».

Особое внимание на празднике уделили детям из многодетных семей и ребятам, чьи отцы участвуют в специальной военной операции. Для участников подготовили разнообразные активности: гигантский футбольный дартс, стрельбу дротиками в шарики, батуты и другие развлечения, которые подарили детям массу положительных эмоций.

«Такие мероприятия - это не только весёлый отдых для детей, но и важная часть воспитания здорового и активного поколения. Праздник объединил школьников разных возрастов. Мы продолжим поддерживать подобные инициативы, чтобы каждый ребёнок смог провести своё время полезно и интересно», - отметила муниципальный депутат Юлия Мамай.

Праздник «Зимний заряд» подарил детям не только яркие впечатления, но и возможность почувствовать поддержку и внимание со стороны организаторов и местного сообщества.

Праздники Дети Школы Химки

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