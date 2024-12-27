Работники культуры в Можайске собрали новогодние подарки для участников СВО

Труд работников культуры переоценить невозможно. Они играют ключевую роль в художественном и культурном образовании молодого поколения, формируют критическое мышление, креативность и эстетическое воспитание. Через культуру жители округа учатся познавать мир и себя.

Члены территориальной организации профсоюза работников культуры собрались вместе с детьми, чтобы проводить уходящий год и определить планы на будущий. Они провели увлекательную программу, в которой с удовольствие приняли участие взрослые и дети. Всех поприветствовали Дед Мороз и Снегурочка, родители танцевали под песни о русской зиме.

Председатель профсоюза работников культуры Надежда Повалишина поздравила самых активных членов и руководителей с наступающим праздником.

Помимо этого, все приняли участие в акции «Мы вместе» и собрали новогодние посылки, открытки и письма участникам СВО.