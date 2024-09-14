14 сентября 2024, 17:25

Работники культуры из Подольска побывали в творческой академии в Крыму

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Руководители учреждений Подольска стали участниками Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму. Там они обменялись опытом с коллегами из других регионов страны и повысили свою квалификацию.

Заместитель директора по развитию культурно-просветительского центра «Дубровицы» Елизавета Марушкей, заместитель директора Дома культуры имени Лепсе Наталия Бодаква, директор Дома культуры имени 1 мая Яна Гайша и директор Дома культуры «Молодежный» Ирина Талпа из Подольска побывали на втором потоке программы «Капитаны культуры».

В ее рамках участники развивают свои управленческие компетенции. В этом году повысить квалификацию приехали 124 работника сферы культуры со всей страны.

Участниками стали сотрудники организаций, подведомственных Минкультуры РФ, представители творческих объединений, профессионалы в сфере культуры, искусства и творческих индустрий.

Им рассказали о том, как развивать стратегическое мышление, управлять изменениями, быть лидерами и влиять на реализацию государственной культурной политики.

Отметим, что Академия творческих индустрий «Меганом» - это круглогодичная образовательная площадка для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, ядро арт-кластера «Таврида». Проект реализуют при поддержке Министерства культуры РФ.

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Подольск Минкультуры РФ
14 сентября 2024, 17:47
Схему движения изменят на время ремонта дороги Дубровицы — Луковня в Подольске
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В Подольске реконструируют автомобильную дорогу Дубровицы — Луковня. Для обновления полотна необходимо будет ввести реверсивное движение на этом участке.

Для старта реконструкции пяти километров дороги Дубровицы - Луковня готово практически все. Почти завершили строительство бытового городка для рабочих. Идет согласование временной схемы организации дорожного движения.

«Благодаря поддержке губернатора региона Андрея Воробьева проведем грандиозную работу на площади 37 тысяч квадратных метров. Расширим проезжую часть до двух полноценных полос, сделаем четыре автобусные остановки, освещение, водопропускные трубы. Предусмотрели устройство тротуаров от полутора до трех метров шириной», - прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Возведение дороги будет идти одновременно на нескольких участках по 400-500 метров. На этот период будет действовать реверсивный проезд со светофором.

Строительство должны закончить в третьем квартале 2025 года.

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Подольск Строительство Дороги
14 сентября 2024, 17:27
Мастер-класс по оказанию первой помощи провели для студентов в Дмитрове
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Преподаватель Дмитровского медицинского колледжа Ирина Александровна Едуш совместно со студентами провела мастер-класс по оказанию первой помощи для студентов Дмитровского института непрерывного образования. Мероприятие включило как теоретическую часть, так и практические упражнения.

Студенты изучили выполнение сердечно-легочной реанимации и остановку кровотечений. Эти навыки помогут им грамотно реагировать в критических ситуациях, когда своевременные и правильные действия могут предотвратить развитие серьезных осложнений и сохранить жизни.

Организатор мероприятия, депутат фракции «Единая Россия» Михаил Зернов, отметил важность подобных инициатив и добавил, что знания, полученные на мастер-классе, позволят ребятам грамотно среагировать в экстренных ситуациях.

Мастер-класс получил положительные отзывы от участников, которые подчеркнули значимость приобретенных знаний и выразили благодарность организаторам за возможность обучения.

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Студенты Дмитров
14 сентября 2024, 16:48
Новые лестницы обустроили на Певческом поле в Подольске
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Несколько лестниц возвели к Знаменской церкви на Певческом поле в Подольске. Качество работ оценили глава городского округа и депутат Мособлдумы.

На участке Певческого поля рабочие уже благоустроили дорожки, сделали зону отдыха с цветником из многолетних растений и установили ливневку.

Ход работ проверили глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и депутат Мособлдумы Павел Максимович. В обходе также поучаствовали активные жители.

«Сейчас основное внимание на устройство лестниц к храму и облагороженному кургану. Их несколько, а самая главная - монолитная, будет встречать готической аркой с подсветкой. Кстати, освещения будет много. Только больших фонарей установили почти 50 штук», - прокомментировал Григорий Артамонов.

Также специалисты предусмотрели места отдыха у воды и смотровые площадки вдоль рек. Полностью закончить благоустройство этого пространства планируют ко Дню города.

Отметим, что работы ведут в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» губернатора региона Андрея Воробьева.

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Подольск Благоустройство
14 сентября 2024, 16:47
Противоаварийную тренировку провели в котельной в Климовске
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Учения провели в одной из котельных Подольска. Специалисты отработали навыки ликвидации возгорания, информирования жителей, а также минимизации последствий чрезвычайной ситуации.

В противоаварийной тренировке поучаствовали также глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и председатель Совета депутатов Алексей Никулин.

По легенде, возгорание случилось на одном из двигателей насоса. Сотрудники не смогли самостоятельно его потушить и вызвали пожарных.

По условиям тренировки, котельная стала обесточенной при 20 градусах мороза. А значит замерзнуть могут 170 многоквартирных домов и 13 социальных объектов.

В рамках такого сценария проверили, как будут взаимодействовать персонал котельной, специалисты ресурсоснабжающих и управляющих организаций, аварийных и диспетчерских служб.

Также оценку дали работе пожарной бригады и оперативности информирования жителей.

«Выявили несколько слабых мест в коммуникации между участниками процесса. „Подольской теплосети“ необходимо следить за корректностью поступающих от диспетчера данных. Также сбоит связь с „Россетями“. Хорошо, что выявили и устранили эту проблему», - прокомментировал Григорий Артамонов.

Кроме того, глава муниципалитета поручил разобраться, как запитать высоковольтные насосы в случае полного отключения электроэнергии.

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Подольск Отопление

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