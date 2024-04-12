Работник Системы-112 из Лобни победил на областном шахматном турнире

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Подмосковные спортсмены заняли первое место в командном зачете на чемпионате и первенстве ЦФО по кикбоксингу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства физической культуры и спорта региона.

​Всего на соревнованиях выступили более 500 спортсменов. Второе место досталось сборной Белгородской области. Тройку лидеров замкнула команда из Рязанской области.

Соревнования проходили в Одинцове с 1 по 4 апреля в дисциплинах лоу-кик, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции. Турнир стал отборочным на чемпионат и первенство России, которые пройдут с 16 по 23 мая в Каспийске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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