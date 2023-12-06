Работающие родители смогут получать выплаты по уходу за детьми-инвалидами в Подмосковье с 2024 года

Родители и опекуны детей-инвалидов смогут работать неполный рабочий день, дистанционно, на дому, а также в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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