«Работали в усиленном режиме». Главврач Московского областного центра крови Аппалуп о наплыве доноров после теракта

В первые сутки после теракта в учреждения службы крови пришли около трех тысяч человек. Такое большое количество неравнодушных граждан показывает реакцию общественности на вопиющие действия террористов.

«Понимая, что реакция будет продолжатся, 23-го числа мы открыли более крупные отделения, которые могли справиться с большим наплывом», - поделилась Мария Аппалуп.

Специалист отметила, что некоторым людям приходилось до трех часов стоять в очередях, чтобы сдать кровь и помочь пострадавшим. Однако граждане показали сплоченность и ни один из пришедших не отказался от идеи помощи.

«Сейчас мы предлагаем нашим потенциальным донорам быть в контакте с учреждениями и приходить по донорскому светофору. Очень прошу наших самых лучших в мире людей поинтересоваться, когда будет оптимально сдать кровь», - указала Мария Аппалуп.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил бизнес и волонтеров за помощь пострадавшим в Crocus City Hall. Он подчеркнул, что за несколько дней поступило около 500 тысяч платежей.

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Специалист подчеркивает, что люди продолжают идти сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим.

«Когда случилось это ужасное событие, мы незамедлительно приняли решение, что 23-го числа утром открываем донорские пункты. 22-го числа мы ждали массового поступления раненых и пострадавших. Тем нее менее оказалось, что число пострадавших, требующих стационарного лечения, не так велико, как могло бы быть в подобной ситуации», - рассказала Мария Аппалуп.