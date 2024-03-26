26 марта 2024, 18:34

«Работали в усиленном режиме». Главврач Московского областного центра крови Аппалуп о наплыве доноров после теракта

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Около трех тысяч доноров из Подмосковья пришли в первый день, чтобы сдать кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Подробностями о том, как сейчас обстоит ситуация, поделилась главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп в интервью ведущей «360» Юлии Минаковской.

В первые сутки после теракта в учреждения службы крови пришли около трех тысяч человек. Такое большое количество неравнодушных граждан показывает реакцию общественности на вопиющие действия террористов.

«Понимая, что реакция будет продолжатся, 23-го числа мы открыли более крупные отделения, которые могли справиться с большим наплывом», - поделилась Мария Аппалуп.

Специалист отметила, что некоторым людям приходилось до трех часов стоять в очередях, чтобы сдать кровь и помочь пострадавшим. Однако граждане показали сплоченность и ни один из пришедших не отказался от идеи помощи.

«Сейчас мы предлагаем нашим потенциальным донорам быть в контакте с учреждениями и приходить по донорскому светофору. Очень прошу наших самых лучших в мире людей поинтересоваться, когда будет оптимально сдать кровь», - указала Мария Аппалуп.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил бизнес и волонтеров за помощь пострадавшим в Crocus City Hall. Он подчеркнул, что за несколько дней поступило около 500 тысяч платежей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Специалист подчеркивает, что люди продолжают идти сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим.

«Когда случилось это ужасное событие, мы незамедлительно приняли решение, что 23-го числа утром открываем донорские пункты. 22-го числа мы ждали массового поступления раненых и пострадавших. Тем нее менее оказалось, что число пострадавших, требующих стационарного лечения, не так велико, как могло бы быть в подобной ситуации», - рассказала Мария Аппалуп.

Волонтеры Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 19:11
Модернизацию губернаторских игровых площадок проведут в Коломне и Озерах
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Модернизацию детских игровых площадок проведут в Коломне и Озерах. Игровые комплексы установлены в разные годы по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Два объекта расположены в Озерах, а остальные - в селе Непецино, поселке Радужном и в Коломне в сквере у ДК «Коломна». Начальник управления по благоустройству администрации округа Николай Пшенников сообщил, что программа губернатора Андрея Воробьева действует в регионе с 2013 года. За это время было установлено 29 новых игровых площадок в округе. Планируется продолжить эту работу.

Кроме того, начнется процесс модернизации старых площадок, чтобы привести их к общему стандарту. На объектах заменят покрытие, обновят оборудование, ограждение и скамейки.

Представители Министерства благоустройства Московской области отметили, что большая часть элементов будет заменена с использованием вторичных ресурсов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Благоустройство Озеры
26 марта 2024, 18:54
Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Дубне 11 апреля
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Юных жителей Подмосковья приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства. Мероприятие пройдет в Дубне 11 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Ярмарка вакансий - отличная возможность для тех, кто ищет работу в современном высокотехнологичном предприятии. Соискатели смогут пообщаться с представителями компаний, а также узнать о вакансиях и условиях труда.

Для участников мероприятия проведут мастер-классы и тренинги, а также представят программы обучения и карьерного развития. Чтобы посетить ярмарку, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Работа Ярмарки
26 марта 2024, 18:43
Представители администрации проконтролировали ход капитального ремонта гимназии № 23 в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В микрорайоне Сходня, городского округа Химки, активно продвигается капитальный ремонт гимназии № 23. Проделанную работу осмотрели первый заместитель главы городского округа Химки Кристина Мадатова, муниципальный депутат Руслан Шаипов и лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Рабочие приступили к важному этапу - черновой отделке и прокладке инженерных сетей. На данный момент объем выполненных работ составляет 12%. С началом нового учебного года в обновленном корпусе начнут занятия 150 учеников.

Ремонт затронет всю территорию учебного заведения, включая кровлю, фасад и внутренние помещения. Кроме того, планируется капитальный ремонт еще одного корпуса гимназии на улице Чапаева в 2025 году.

Депутат Сергей Малиновский подчеркнул, что развитие образовательной сферы является приоритетом для Химок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в Подмосковье к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Школы Химки
26 марта 2024, 18:39
Выставку народного декоративно-прикладного творчества открыли в Химках
Администрация Химки г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Торжественное открытие выставки народного декоративно-прикладного творчества «Русская душа красотою живет» состоялось в Московском государственном институте культуры городского округа Химки. Жители и гости Подмосковья могут ознакомиться с экспозицией в холле первого этажа учебного корпуса № 2.

На выставке представлены работы различных авторов, включая глиняные игрушки кандидата педагогических наук, доцента кафедры народной художественной культуры Владимира Ситникова, экспозиции кружевоплетения преподавателя кафедры народной художественной культуры Натальи Рычковой. Организаторы также представили предметы декоративно-прикладного творчества кафедры народно-художественной культуры для посетителей.

В честь открытия провели мастер-классы по созданию глиняных игрушек и кружевоплетению. Студенты в народных костюмах провели интерактивную экскурсию, рассказывая о народных традициях и экспонатах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. При помощи сервиса можно составить маршрут выходного дня и найти развлечения на любой вкус.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Химки Студенты

Новости по теме