«Работаем круглосуточно». Андрей Воробьев рассказал об отоплении соцобъектов в Климовске

«Мы делаем все, чтобы запуститься. Мы работаем круглосуточно», - отметил он.

Жители Подмосковья обратились к губернатору с вопросом, когда запустят отопление в детских садах и школах. Воробьев ответил, что теплоснабжение в жилых домах восстановят в ближайшие два дня, после чего специалисты займутся социальными объектами.

«Мы понимаем, что сегодня и завтра мы должны пустить жилье и тут же перейти к запуску социальных объектов», - указал губернатор.

Он добавил, что еще одним важным вопросом является ремонт теплосетей. Воробьев отметил, что все узлы, имеющие хоть какой-то риск, будут модернизировать и менять.

«Будем приводить в порядок сети всего города. Именно поэтому нам было важно, чтобы при поддержке правоохранительных органов и котельная, и сети были переданы в муниципальное управление», - заключил губернатор.

Ранее десятки аварийных бригад прибыли в микрорайон Климовск в Подольске. Специалисты в круглосуточном режиме восстанавливают подачу тепла подачу тепла и воды после аварии на котельной КСПЗ.

По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, жителям Климовска сделают перерасчет за отопление и компенсируют затраты на обогрев с помощь электроприборов.