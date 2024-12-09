Рабочий погиб при демонтаже горнолыжного комплекса «СнежКом» в Красногорске
При разборе единственного в России крытого горнолыжного комплекса «СнежКом» в Павшинской Пойме погиб рабочий. Он сорвался вниз и рухнул на землю с высоты не менее 30 метров.
Во время разборки горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске произошло обрушение конструкций. Один из рабочих сорвался с высоты и упал. На территорию комплекса вызвали медиков и реанимобиль, но спасти человека не удалось. В Московской областной станции скорой медицинской помощи подтвердили, что смерть 30-летнего мужчины наступила из-за падения с высоты 30-50 метров.
Это уже не первое ЧП на территории «СнежКома». В ноябре прошлого года, когда здесь уже шел демонтаж, на соседнее здание котельной рухнул строительный кран. Стреловой получил травмы.
«СнежКом» открыли в 2008 году, он стал первым всесезонным горнолыжным комплексом в России. Его начали демонтировать весной 2023 года, основной причиной называли аварийное состояние объекта.