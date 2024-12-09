09 декабря 2024, 13:54

Рабочий погиб при демонтаже горнолыжного комплекса «СнежКом» в Красногорске

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При разборе единственного в России крытого горнолыжного комплекса «СнежКом» в Павшинской Пойме погиб рабочий. Он сорвался вниз и рухнул на землю с высоты не менее 30 метров.

Во время разборки горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске произошло обрушение конструкций. Один из рабочих сорвался с высоты и упал. На территорию комплекса вызвали медиков и реанимобиль, но спасти человека не удалось. В Московской областной станции скорой медицинской помощи подтвердили, что смерть 30-летнего мужчины наступила из-за падения с высоты 30-50 метров.

Это уже не первое ЧП на территории «СнежКома». В ноябре прошлого года, когда здесь уже шел демонтаж, на соседнее здание котельной рухнул строительный кран. Стреловой получил травмы.

«СнежКом» открыли в 2008 году, он стал первым всесезонным горнолыжным комплексом в России. Его начали демонтировать весной 2023 года, основной причиной называли аварийное состояние объекта.

Красногорск
09 декабря 2024, 13:40
Около 150 проверок качества услуг провели в МФЦ Подмосковья с января
Медиасток.рф
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Мониторинг контроля качества проводится в подмосковных МФЦ в течение всего года. С января в центрах прошло около 150 выездных проверок, о чем сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На проверках оценивают качество предоставляемых услуг, вежливость сотрудников, чистоту и комфорт в офисах МФЦ.

«Мониторинг мы проводим с помощью „тайных покупателей“. На выездных проверках оцениваем, соответствуют ли офисы федеральным стандартам по размерам, состоянию и оснащению», - рассказала директор «МО МФЦ» Галина Варганова.

Результаты проверок помогают определить, какие изменения сделать для улучшения качества обслуживания.

В этом году шесть офисов МФЦ в городских округах Орехово-Зуево, Пушкинском, Одинцовском, Дмитровском и Жуковском переехали в новые помещения, еще два офиса в Орехово-Зуеве капитально отремонтировали. Офис в Дедовске увеличился более чем в два раза.

Сейчас в Подмосковье работают 236 офисов МФЦ.

МФЦ
09 декабря 2024, 13:04
Тысячу тракторов и роторов направили для уборки дворов Подмосковья от снега
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Последствия снегопада продолжают ликвидировать в Подмосковье. Для уборки дворов, улиц и общественных пространств задействовали около тысячи тракторов, машин и роторов.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщило, что снегопад сегодня снова ожидается в некоторых городских округах региона. Например, осадков ждут в Истре, Клину, Пушкинском и Дмитровском.

В понедельник утром средняя высота снежного покрова в Подмосковье составила 12 сантиметров. На расчистку придомовых территорий и общественных пространств направили около тысячи машин коммунальной техники и средств малой механизации.

В первую очередь от снега расчищают входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары. Затем следуют проезды, детские игровые площадки и другие объекты.

ЖКХ Снегопад
09 декабря 2024, 13:03
Лекцию о женском здоровье провели для предпринимателей в Воскресенске
Телеканал «360»
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Конференция «Женское здоровье» прошла в бизнес-сообществе «Нежный бизнес» для предпринимательниц в Воскресенске. Мероприятие состоялось в конференц-зале Торгово-промышленной палаты.

Спикеры отметили, что в современном мире женщины переживают высокую нагрузку и ответственность, поэтому важно заботиться о себе.

«Женщина красива, когда она здорова. Давайте заботиться о себе, о своем здоровье для того, чтобы нам все успеть, все смочь, потому что на вас - большая ответственность», - сказала заместитель главы городского округа Елена Овсянкина.

В зале Торгово-промышленной палаты собрались женщины, которые развивают свое дело. Для них подготовили обширную программу, в которой рассказали о важных аспектах в жизни.

«Повысить уровень информированности женщин по вопросам здоровья, профилактики и диагностики, познакомить со специалистами в области здравоохранения, рассказать о проектах, программах, которые существуют в нашем городе для поддержания здоровья и красоты», - уточнила лидер «Нежного бизнеса» Елена Бахарева.

Врачи Воскресенской больницы рассказали о диагностике, которую можно получить бесплатно по полису ОМС. Доктора частных клиник и салонов красоты поведали о процедурах, которые представлены в их учреждениях.

В сообществе «Нежный бизнес» состоят 120 успешных и самодостаточных женщин. Подобные встречи помогут сделать акцент на главном.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск
09 декабря 2024, 12:57
Богородская спортсменка стала призером фестиваля настольного тенниса
Пресс-служба администрации Богородского г.о.
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Фестиваль настольного тенниса «Народные игры» прошел в Лужниках. Он собрал более 1200 участников, среди них 30 спортсменов представляли Богородский округ.

Теннисисты из Богородского округа вместе с тренером Татьяной Кулиевой не только смогли принять участие в фестивале, но и посмотреть на сильнейших спортсменов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он также напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

В программе праздника были соревнования среди детей в четырех возрастных категориях, игры любителей, а также матчевая встреча команд России и Москвы с участием сильнейших теннисистов страны. Из 1200 участников Богородский округ представляли 30 спортсменов. Лучший результат у Анны Кременец, завоевавшей серебряную медаль среди девушек 2009–2011 годов рождения. Анастасия Тугарина, Раис Девликамов, Олеся Котова, Амирхон Рахимкулов вышли в плей-офф турнира, но уступили призовые места соперникам.

Спортсмены Теннис Богородский

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