05 апреля 2024, 19:02

Рабочие начали монтаж стеновых панелей строящейся школы в Катюшках

Минстрой МО
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В поселке Катюшки продолжается строительство современной школы, которая станет домом для инженерно-технического лицея «Авиатика». Сейчас на строительной площадке четырехэтажного здания ведутся работы по монтажу стеновых панелей. Параллельно специалисты занимаются обустройством систем вентиляции и водоснабжения, а также проводят кровельные и фасадные работы.

В лицее «Авиатика» откроется отделение начальных классов на 800 учащихся. Для них предусмотрено несколько спортзалов и групп продленного дня. Основной и старший блоки лицея также будут оснащены всем необходимым для комфортного и продуктивного обучения.

Среди уникальных особенностей новой школы - столовая на 1100 мест, актовый зал, медицинский блок и библиотека. На прилегающей территории планируется обустройство спортивной площадки и парковки, а также установка детских игровых комплексов.

Лицей «Авиатика» будет оснащен согласно современным региональным стандартам, что позволит ученикам погрузиться в изучение конструирования, авиастроения, биотехнологии и биоинженерии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе началась запись детей в первые классы.

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Школы Лобня Строительство
05 апреля 2024, 19:18
Детский сад рядом с жилым комплексом «Лобня Сити» откроется в сентябре 2024 года
Минстрой МО
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Строительство нового детского сада, который расположен в непосредственной близости от жилого комплекса «Лобня Сити», завершено на 80%. Двери для воспитанников он откроет уже в сентябре этого года.

Сейчас активно ведутся работы по обустройству фасадов и кровли, а также монтаж внутренних инженерных систем. Кроме того, началась внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории.

Согласно проекту, в трехэтажном здании общей площадью пять тысяч квадратных метров будет создадут 14 групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. Также предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, прачечная, а также инвентарные и технические помещения. Особое внимание уделят доступности и безопасности для всех категорий посетителей: главный вход в здание спроектирован на уровне земли, что облегчит доступ для маломобильных групп населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Строительство Детские сады
05 апреля 2024, 19:10
Генеральная уборка дворов и улиц после зимы началась в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В рамках ежегодного месяца чистоты и благоустройства городские службы Лобни активизировали работы по улучшению состояния городской инфраструктуры. С началом весны специалисты приступили к комплексному очищению асфальтовых покрытий от мусора и пыли, а также к промывке дорог водой.

Уделяют внимание и остановочным павильонам. Зимой влажная уборка остановок не проводилась из-за низких температур, однако с приходом весны она будет осуществляться регулярно.

Кроме того, управляющие компании начали работы по благоустройству придомовых территорий. В планах - очистка дворов от мусора, осмотр и ремонт детских и спортивных площадок, входных групп. Предусмотрена также покраска и ремонт элементов инфраструктуры, требующих обновления.

В городских скверах и парках, а также на пешеходных зонах улиц ведется генеральная уборка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

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Благоустройство Лобня
05 апреля 2024, 19:02
Подмосковный стенд «Ученые будущего» на ВДНХ посетили более 3 тысяч человек
Министерство социального развития Подмосковья
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Подмосковье представило стенд «Ученые будущего» на Фестивале профессий в рамках Международной выставки-форума «Россия. В мероприятии приняли участие представители передовых производств и образовательных учреждений региона.

Как пояснили в Министерстве социального развития Подмосковья, стенд Московской области собрал свыше трех тысяч участников. Главная идея программы - показать преемственность поколений ученых в стране Доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии Андрей Салько рассказал о созданной в СССР системе разделения космических аппаратов в заданное время с заданной эффективностью, которая будет использоваться на космической орбите еще много десятилетий, так как является безальтернативной.

Молодой ученый, победитель проекта Лидеры России - 2024 Михаил Ванюшин рассказал о возможностях развития для людей, увлеченных наукой.

На Фестивале прозвучали интересные доклады, а также прошли практикумы, мастер-классы и демонстрации физических экспериментов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Ученые Фестивали Наука
05 апреля 2024, 18:53
Первый в 2024 году субботник состоится в Лобне 6 апреля
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Жителей Лобни приглашают принять участие в общегородском субботнике, который состоится 6 апреля. Мероприятие запланировано в рамках месяца чистоты и благоустройства и охватит множество локаций по всему городу.

Основные площадки для уборки включают в себя сквер 40-лет Октября, пешеходную зону к станции «Депо», сквер на Текстильной, а также территорию у театра «Камерная сцена». Кроме того, запланированы субботники по следующим адресам: улица Ленина, 2/2, 4 и Чехова, 2; улица Деповская, 3а, 5, 7, 9, Чайковского, 7 к 1, 2, 3; 11, 13, 15; Циолковского, 1, 3, 5а, Авиационная, 5, 7; Научный городок, 3, 15, 16, 18, 19; Силикатная, 4/1,4/2, Фестивальная, 4; 9 квартал, 8, 13; Текстильная, 18.

К уборке присоединятся все коммунальные службы города, сотрудники администрации и других учреждений и организаций, а также депутаты. Управляющие компании по указанным адресам организуют выдачу необходимого инвентаря для участия в субботнике.

Начало мероприятия запланировано на 10:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Лобня

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