16 ноября 2023, 14:36

Рабочая встреча о сотрудничестве с Китаем прошла в Подмосковье

фотограф: Карамызов Заур
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Рабочая встреча по вопросам сотрудничества Подмосковья и Китая прошла в бизнес-парке «Гринвуд». Представители правительства Московской области и Мособлдумы обсудили перспективы развития промышленности и предпринимательства в регионе.

Площадку «Гринвуд» для встречи выбрали неслучайно - здесь размещается большинство китайских компаний, сотрудничающих с Московской областью.

«В „Гринвуде“ работают более 300 предприятий из 14 стран, и 170 из них китайские. Так что взаимодействие Подмосковья с китайскими инвесторами можно назвать и проверенным, и надежным», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Один из важнейших аспектов сотрудничества - экспорт. Подмосковье видит главной задачей поддержку местных экспортеров при выходе на рынок Китая.

«На счету Подмосковья - порядка 10% от общего товарооборота России и Китая. Важно и то, что наш экспорт не является сырьевым - у нас попросту нет ресурсов. Наши экспортеры - это производственники», - отметила Зиновьева.

По ее словам, в регионе запустили сервис для начинающих компаний-экспортеров, где пошагово можно пройти все стадии входа на международный рынок и получить необходимую поддержку специалистов.Он был запущен в августе нынешнего года. Еще один сервис, который находится у нас в работе, предназначен для опытных экспортёров. Он поможет решить логистические задачи компаний и даже разместить свою продукцию на полках локальных магазинов Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Китай
16 ноября 2023, 14:34
Команда из Егорьевска победила на турнире Национальной студенческой футбольной лиги
Спортивное училище №5 городского округа Егорьевск
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​Команда воспитанниц спортивного училища № 5 «Мастер-Сатурн» из Егорьевска стали победителями в финале Национальной студенческой футбольной лиги среди юниорок. Об этом сообщили в министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях поучаствовали 16 команд. За четыре игровых дня каждая из них сыграла по восемь матчей.

​\"На групповой стадии турнира футболистки из Московской области одержали шесть побед над командами Пермского института ФСИН (9:0), Сибирского федерального университета (3:1), Уральского ГУФК (2:1), Бурятского государственного университета (6:0), Воронежской государственной академии спорта (7:2) и РГПУ им. Герцена, проиграв лишь однажды соперницам из команды Московского государственного педагогического университета (МПГУ) со счётом 0:1», - уточнили в ведомстве.

На последнем этапе соревнований футболистки из региона встретились со сборной из Казанского национального исследовательского технологического университета. Матч завершился со счетом 1:0, мяч забили за восемь минут до окончания игры.

​Лучшим нападающим турнира назвали Маргариту Литвиненко из Подмосковья, а лучшим игроком - капитан команды из Московской области Кристина Петкус.

Финал турнира прошел с 12 по 15 ноября в городе Ессентуки Ставропольского края.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Футбол Студенты Егорьевск
16 ноября 2023, 14:18
Свыше 2 тысяч медиков из Подмосковья получили участки по льготной программе за два года
МИО МО
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Программу по предоставлению земельных участков медикам выполнили на 90% в Подмосковье. С 2021 года их получили 2,1 тысячи врачей.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, участки уже получили 90% от всех подавших заявки медиков. С начала этого года их предоставили 502-м специалистам. Заявления на участие в программе продолжат принимать до 2026 года.

«Продолжается также активная работа по благоустройству созданных в пяти городских округах поселков для врачей, здесь уже предоставлено в безвозмездное пользование 473 участка. Есть примеры построенных домов, некоторые на стадии возведения. Льготные программы ипотечного кредитования от ведущих банков, которые сейчас предлагаются нашим врачам, несомненно, станут подспорьем в строительстве домов», - отметила глава министерства Наталья Адигамова.

Лидерами по этой работе стали Ступино, Пушкино, Воскресенск, Раменский и Орехово-Зуево.

Пожать заявку на получение земельного участка врачи могут через администрацию округа и «Госуслуги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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Врачи Недвижимость
16 ноября 2023, 14:12
Выставка «Страна детства» откроется в музее «Усадьба Лукутиных» в Подмосковье
Музей народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных»
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В пятницу, 17 ноября, в музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» в Московской области откроется выставка «Страна детства». Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

«На ней будут представлены предметы из собрания Всероссийского музея декоративного искусства, созданные в разных техниках, отражающие легкость и счастье детских лет. Многие мастера народных промыслов „рассказывали“ про те времена, используя яркие, теплые, красочные образы и цвета», - уточнили в ведомстве.

Воссоздать атмосферу детской комнаты помогли богородская, дымковская, каргопольская, семеновская игрушки.

Экспозицию можно увидеть В селе Федоскино на Лукутинской улице, 7 в Мытищах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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Выставки
16 ноября 2023, 14:09
Почти 500 народных троп убрали на железной дороге в Москве и Подмосковье с начала года
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Почти 500 несанкционированных переходов через железную дорогу убрали в Москве и Подмосковье с начала года. для предотвращения нарушений отремонтировали около 2,5 тысячи квадратных метров ограждений.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в Московском регионе ликвидировали 496 незаконных переходов. Из них 211 - на Ярославском направлении МЖД, 178 - на Казанском, 69 - на Горьковском и 38 - на Курском. Повреждения ограждений устранили на 26 станциях.

Нарушение правил перехода через железную дорогу остается самой частой причиной травмирования пассажиров. Для предотвращения несчастных случаев в регионе устанавливают ограждения и высаживают колючие кустарники на месте народных троп. Так, с начала года на ж/д инфраструктуре появилось свыше четыре тысяч труднопроходимых растений.

Пассажиров призывают не нарушать правила безопасного нахождения на железнодорожных объектах и переходить пути только в обустроенных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Поезда

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