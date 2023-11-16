Рабочая встреча о сотрудничестве с Китаем прошла в Подмосковье

Площадку «Гринвуд» для встречи выбрали неслучайно - здесь размещается большинство китайских компаний, сотрудничающих с Московской областью.

«В „Гринвуде“ работают более 300 предприятий из 14 стран, и 170 из них китайские. Так что взаимодействие Подмосковья с китайскими инвесторами можно назвать и проверенным, и надежным», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Один из важнейших аспектов сотрудничества - экспорт. Подмосковье видит главной задачей поддержку местных экспортеров при выходе на рынок Китая.

«На счету Подмосковья - порядка 10% от общего товарооборота России и Китая. Важно и то, что наш экспорт не является сырьевым - у нас попросту нет ресурсов. Наши экспортеры - это производственники», - отметила Зиновьева.

По ее словам, в регионе запустили сервис для начинающих компаний-экспортеров, где пошагово можно пройти все стадии входа на международный рынок и получить необходимую поддержку специалистов.Он был запущен в августе нынешнего года. Еще один сервис, который находится у нас в работе, предназначен для опытных экспортёров. Он поможет решить логистические задачи компаний и даже разместить свою продукцию на полках локальных магазинов Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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