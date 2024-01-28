28 января 2024, 22:01

Пятый тур городского первенства по хоккею прошел в Котельниках

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В турнире по хоккею «Русская классика» принимают участие восемь команд. Они разделены на две группы, по четыре команды в каждой.

Впереди нас ждет шестой тур группового этапа, после которого определятся участники раунда плей-офф, сообщил начальник управления развития социальной сферы городского округа Котельники Игорь Краевой.

Зрители охотно поддерживают игроков. Особенно болеют за команду Котельников Силикат-Тортилас.

«Настроение отличное, праздник хороший, большое удовольствие в выходной день, вместе с ребятами, жителями Котельников, прямо здесь среди друзей поиграть в хоккей, это просто здорово», - сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Котельники
28 января 2024, 22:08
Боксеры из Подмосковья завоевали 8 наград в турнире памяти Семизорова
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Спортсмены из Подмосковья выиграли пять золотых и три бронзовых медали Всероссийских соревнований по боксу памяти Героя социалистического труда Семизорова на призы Онищенко и физкультурно-спортивного общества «Спартак». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первые места среди юниорок от 19 до 22 лет заняли Полина Спирина и Ирина Лаврентьева из городского округа Домодедово, а также Анастасия Дергачева из городского округа Пушкинский. Дарья Плоцына из Королева завоевала «бронзу».

В соревнованиях юниорок от 17 до 18 лет победили представительницы Домодедова. В тройку призеров вошла спортсменка из Серпухова. На третью ступень пьедестала среди юниоров от 19 до 22 лет поднялся Андрей Воеводин из округа Дзержинский.

Соревнования были отбором на первенство России. Таким образом, пять боксеров из Московской области представят регион на первенстве страны.

Всероссийские соревнования по боксу памяти Героя социалистического труда Семизорова на призы Онищенко и физкультурно-спортивного общества «Спартак» проходили в Тольятти с 21 по 27 января. Участниками турнира стали 192 боксера из 29 регионов России.

Ранее стало известно, что волейболистка из Волоколамска Лариса Филимонова открыла свою спортивную школу. Женщина поблагодарила всех, кто помог ей осуществить давнюю мечту.

Спортсмены Награды Спартак Бокс Россия
28 января 2024, 22:02
Более 200 жителей Волоколамска поучаствовали в забеге «Православие и спорт»
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Местом проведения традиционного крещенского забега стал Храм Рождества Богородицы в Волоколамске. Дистанцию длиной 2200 метров проложили через живописный городской парк.

Главное не показанный на дистанции результат, а единение и здоровый дух. Такой формат соревнований давно пришелся по душе волоколамцам и гостям города. В шестом Крещенском забеге приняло участие более двухсот спортсменов от четырех до 74-х лет.

«Особенно приятно, что в год, объявленным нашим президентом „Годом Семьи“, сегодня собрались участники целыми семьями. Православие и спорт - основа отношений, возрождение традиций», - сообщила начальник Управления системой образования администрации Волоколамского городского округа Марина Марнова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Религия Волоколамск
28 января 2024, 20:21
Кубок Александра Легкова объединил более 1000 лыжников со всего Подмосковья
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Традиционный Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова прошел в Наро-Фоминске. Участие в нем приняли более 1000 лыжников со всего региона, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«С каждым годом нас все больше. Самое главное, что все больше и больше детей, это очень радует», - заявил Александр Легков.

Чемпион выразил надежду, что Кубок и дальше будет масштабироваться, и его начнут проводить в других городах Подмосковья.

«Абсолютно неважно, как будут называться соревнования, главное приобщать детей к спорту, чтобы у нас становилось все больше и больше олимпийских чемпионов», - подчеркнул Легков.

Спортсмен поблагодарил организаторов турнира и спонсоров и отметил, что в этом году погода благоволила лыжникам.

Трасса с несколькими дистанциями пролегала вдоль парка «Елагино». Выбор длины зависел от уровня подготовки и возраста лыжников. На массовый старт вышли любители спорта всех возрастов: в младшей категории участвовали дети до 10 лет, в возрастной - спортсмены старше 61 года.

Постоянным местом проведения Кубка является Наро-Фоминский городской округ, соревнования проводят уже в четвертый раз, и с каждым годом количество участников растет.

«Все начиналось с небольшого пилотного проекта, а теперь это уже очень масштабные соревнования», - рассказал организатор турнира, заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов.

Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова проводят в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Наро-Фоминск Спортсмены Дети
28 января 2024, 19:52
Женская команда «ВВА-Подмосковье» завоевала Кубок России по регби на снегу
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Спортсменкам из сборной «ВВА-Подмосковье» удалось выиграть Кубок России по регби на снегу. Они обыграли соперниц из Дагестана с разгромным счетом, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В решающем матче регбистки из Московской области выиграли у сборной Республики Дагестан со счетом 10:1. Это третье „золото“ подряд для подмосковных девушек - они выигрывают Кубок с 2022 года. Поздравляю!» - отметил министр Дмитрий Абаренов.

Кубок России по регби на снегу-2024 прошел 27 и 28 января на поле «Московской академии регби» в Зеленограде. В нем сражались 10 команд из разных российских городов, включая Москву, Великий Новгород, Подмосковье, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Дагестан.

Абсолютными лидерами стали представительницы ЖРК «ВВА-Подмосковье». Второе место досталось дагестанским спортсменкам, а на третьей строчке оказалась команда из Татарстана.

В ведомстве добавили, что мужчины тоже состязались за Кубок России. Первая команда «ВВА-Подмосковье» взяла пятое место, вторая - девятое.

Накануне ступинский хоккейный клуб «Капитан» провел гала-матч , приуроченный к своему 25-летию, в субботу, 27 января. В мероприятии участвовали легендарные спортсмены и актеры.

Спортсмены Регби

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