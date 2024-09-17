17 сентября 2024, 10:24

Пятый класс пожарной опасности установили в сентябре в Одинцовском округе

Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Читайте нас в: Google Новости

Высокую пожарную опасность в лесах Подмосковья установили из-за отсутствия улучшения пожароопасной обстановки в ближайшие пять дней. Поэтому с 14 по 19 сентября на территории лесничеств Одинцовского городского округа введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

В ближайшие дни жителям региона необходимо быть особенно осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности. Нарушителям может грозить не только административное, но и уголовное наказание. В эти дни сотрудники спецслужб будут усиленно патрулировать проблемные территории. Также пройдут выездные проверки термических точек для установления причин их возникновения.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. На должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 100 тысяч до 400 тысяч рублей.

Также выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением правил пожарной безопасности на земельных участках, примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра тоже влечет административное наказание. Для граждан штраф составляет в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей и на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, нарушения правил безопасности в лесопарковой зоне влекут административный штраф на граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. На должностных лиц - от 50 тысяч до 80 тысяч рублей и на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 000 000 рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц - от 60 тысяч до 90 тысяч рублей и для юридических лиц - от 600 тысяч до 1 000 000 рублей.

Также нарушение правил пожарной безопасности, из-за которого возник лесной пожар без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 60 тысяч рублей, на должностных лиц - от 100 тысяч до 110 тысяч рублей и на юридических лиц - от 1 000 000 до 2 000 000 рублей.

За административные правонарушения граждане, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Пожары Правила
17 сентября 2024, 10:24
Видеонаблюдение в Одинцове зафиксировало незаконный сброс мусора
Читайте нас в: Google Новости
Владельцы двух грузовых фургонов несанкционированно сбрасывали мусор в поселке ВНИИССОК в Одинцовском городском округе. Нарушения зафиксировали камерами видеонаблюдения пятого сентября на контейнерной площадке у дома № 5.

Несанкционированный сброс мусора на контейнерные площадки в Подмосковье наказывается крупными штрафами. Камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого выбрасывают мусор. Позднее владельцу транспортного средства выписывают штраф по упрощенной процедуре. Размер штрафа для граждан составляет до 70 тысяч рублей, а для должностных лиц - до 100 тысяч. Юридическим лицам выписывают штрафы до 200 тысяч рублей.

Жителям региона необходимо утилизировать мусор в том населенном пункте, где они проживают. Для этого надо заключить официальный договор на вывоз бытовых отходов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Мусор
17 сентября 2024, 10:24
Еще 7 дворов благоустроили в Солнечногорске в этом году
Читайте нас в: Google Новости
Более тысячи квадратных метров новых парковок создали во дворе домов № 35 по улице Баранова, № 26 и № 30 по ул. Банковская и № 11 по улице Военный городок в Солнечногорске. Всего в этом году работы по комплексному благоустройству территорий были запланированы на семи дворах. Пять объектов уже сданы.

Специалисты обновили более 600 квадратных метров существующих тротуаров и создали 150 квадратных метров новых. Кроме того, было установлено 2700 метров бордюров, заменено почти 5900 квадратных метров асфальта на дворовых проездах и парковках, а также около 180 квадратных метров вблизи входных групп. Все работы были выполнены в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.

«Запрос на комплексное преображение дворов от жителей - один из самых массовых. Поэтому за работами следим особенно пристально. Каждый год при поддержке правительства региона в нашем округе благоустраиваем новые дворовые территории», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Солнечногорск Ремонтные работы
16 сентября 2024, 23:25
Музыкальный зал обновили в детском саду истринской деревни Черная
Читайте нас в: Google Новости
В музыкальном зале дошкольного отделения Павловской школы в городском округе Истра сделали косметический ремонт. Со стен сняли старое покрытие, отштукатурили их и покрасили.

Музыкальный зал детского сада в деревне Черная городского округа Истра отремонтировали. В помещении убрали старое покрытие со стен, отштукатурили и покрасили их в нежно-фиолетовые тона. Над обновлением зала трудились неравнодушные сотрудники учреждения. В обновленном помещении у малышей уже проходят занятия по музыке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что в Подмосковье открыли 39 новых школ и 40 - после капитального ремонта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Истра
16 сентября 2024, 23:16
Более 20 ям на дорогах ликвидировали в Истре с начала сентября
Читайте нас в: Google Новости
За две недели первого осеннего месяца ликвидировали более 20 ям общей площадью около 40 квадратных метров. Работы провели в Истре и в Дедовске.

Дорожники обработали участки в Дедовске на улицах Космонавта Комарова, Победы и Гагарина. В Истре отремонтировали дороги на улицах Первомайская, Пролетарская, Садовая, в поселке Агрогородок, в деревне Черная.

Всего за летний период сотрудники «Додхибимр» ликвидировали более 450 дорожных неровностей общим объемом свыше 1350 квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что 35 дорожных проектов завершат до конца 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Дороги

Новости по теме