29 ноября 2024, 12:55

Пятнадцать катков откроются в Можайске в декабре

Пресс-служба администрации Можайского округа
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В городском округе для любителей катания на коньках подготовят 15 площадок. Жителям и гостям муниципалитета рассказали, где можно будет отдохнуть всей семьей и устроить дворовые соревнования по хоккею.

Специалисты приступят к заливке катков, когда установятся стабильные минусовые температуры.

В Можайске обустроят два катка под открытым небом. Один из них будет расположен на Губернаторской площади возле Дворца спорта «Багратион», второй - у дома № 3б на улице Полосухина.

Бесплатные катки также откроются в деревнях Ивакино и Красный Балтиец, селах Борисово, Сокольниково, Семеновское и Поречье, поселках Спутник, Строитель, Химик Синичино, МИЗ, Гидроузел и Уваровка.

Жители муниципалитета с нетерпением ждут зимы с ее традиционными забавами. Жительница поселка Химик Наталья рассказала, что в ее семье все будут кататься на коньках, в том числе пятилетняя дочь, которая в этому году выйдет на лед впервые.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Можайск
29 ноября 2024, 13:33
Организации Подмосковья получили более 1 трлн рублей инвестиций в этом году
Медиасток.рф
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Объемы инвестиций в основной капитал организаций Подмосковья с января по сентябрь составил 1,09 триллионов рублей. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

«Это почти на 160 миллиардов рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Учитывая текущие тенденции, к концу года мы рассчитываем значительно превысить прошлогодние показатели», - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что физический объем инвестиций в основной капитал за первые три квартала вырос на 6,4%. Зиновьева также отметила ускорение темпов роста инвестиций в последнем квартале. По сравнению со вторым - рост составил 12,1%.

Инвестиции Промышленность
29 ноября 2024, 13:19
Бизнес-омбудсмен Подмосковья рассмотрел свыше 1,6 тысячи обращений с января
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Подмосковный бизнес-омбудсмен рассмотрел свыше 1,6 тысячи обращений предпринимателей с начала года. Многие из них были связаны с работой правоохранительных органов и административными барьерами.

Как рассказала исполняющая обязанности бизнес-омбудсмена Подмосковья Наталья Чудакова, за 10 месяцев на рассмотрение поступило 1,6 тысячи обращений от предпринимателей. Больше всего заявок приняли в 37 общественных приемных, расположенных в 46 городских округах.

По словам Чудаковой, 29% от всех полученных обращений касались работы правоохранительных органов. Еще 20% были связаны с земельно-имущественными отношениями и 11% - с административными барьерами.

Она добавила, что за последние два года количество обращений в регионе снизилось. Этого удалось добиться благодаря высокому уровню цифровизации - предприниматели могут получить широкий спектр услуг онлайн.

«Наш государственный орган работает всецело на благо предпринимателей и всех жителей Подмосковья, формируя благоприятную экономическую среду в регионе», - отметила Наталья Чудакова.

Всего в этом году ведомство провело свыше 30 тематических мероприятий для предпринимателей. Это вебинары, семинары и круглые столы.

Поддержка предпринимателей в Московской области
29 ноября 2024, 13:04
Движение по путепроводу в Малых Вяземах откроют в декабре 2024 года
Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов осмотрел строительство дорожной инфраструктуры. Путепровод в Малых Вяземах, частьпятого пускового комплекса центральной кольцевой автомобильной дороги, планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.

Готовность объекта составляет практически 90%. Рабочее движение запустят 25 декабря.

Глава округа Андрей Иванов отметил важность этого дорожного объекта для муниципалитета. После открытия путепровода старая схема движения через железнодорожный переезд останется в силе.

Кроме того, в Сколково реализуется проект новой дороги-дублера Можайского шоссе. Сейчас разрабатывается проектная документация. Дорога позволит открыть подъезд к транспортно-пересадочному узлу «Сколково». Здесь в 2025 году планируют построить два перехода через железнодорожные пути - в Одинцово на улице Вокзальной и в Новоивановском у жилого комплекса «Рублевский».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Строительство Дороги
29 ноября 2024, 12:44
Ребенка со скоплением лимфы на шее спасли в медцентре Подмосковья
Медцентр Рошаля
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Двухгодовалый ребенок с асимметрией лица и шеи поступил в медцентр Рошаля в Красногорске. В ходе обследования у него выявили лимфатическую мальформацию — доброкачественную опухоль, при которой сдавливается яремная вена и сонная артерия.

Из-за опухоли у мальчика нарушился отток лимфы в области головы и шеи. Новообразование сдавило сонную артерию и яремную вену, из-за чего окружающие ткани периодически воспалялись.

Как рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Игорь Овчинников, маленькому пациенту провели операцию, которая длилась 2,5 часа. Через небольшой разрез на шее мальчику удалили новообразование с микроскопической точностью. После этого ему наложили швы и провели противовоспалительную терапию.

«Операция прошла без осложнений, а после мы наложили швы, в стационаре пациент получает противовоспалительную терапию, ежедневно проводятся перевязки и осмотры врача. Ребенок чувствует себя хорошо, улыбается и активно проводит время в игровой комнате центра», - поделился врач.

Врачам центра удалось устранить асимметрию лица, поэтому ребенок сможет жить обычной жизнью. Сейчас он готовится к выписке.

Из-за опухоли у мальчика нарушился отток лимфы в области головы и шеи. Новообразование сдавило сонную артерию и яремную вену, из-за чего окружающие ткани периодически воспалялись.

Как рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Игорь Овчинников, маленькому пациенту провели операцию, которая длилась 2,5 часа. Через небольшой разрез на шее мальчику удалили новообразование с микроскопической точностью. После этого ему наложили швы и провели противовоспалительную терапию.

«Операция прошла без осложнений, а после мы наложили швы, в стационаре пациент получает противовоспалительную терапию, ежедневно проводятся перевязки и осмотры врача. Ребенок чувствует себя хорошо, улыбается и активно проводит время в игровой комнате центра», - поделился врач.

Врачам центра удалось устранить асимметрию лица, поэтому ребенок сможет жить обычной жизнью. Сейчас он готовится к выписке.

Дети Врачи

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