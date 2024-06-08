08 июня 2024, 20:05

Пять выпускниц из Ступина получили по 100 баллов на ЕГЭ

Медиасток.рф
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Пять школьниц из городского округа Ступино достигли наилучшего результата на едином государственном экзамене по литературе. Все они набрали по 100 баллов.

Ярослава Борцова из школы № 5, Софья Терехова из школы № 8, Анастасия Перепелкина из школы № 9, Марина Деменкова из Малинской школы и Арина Насатович из Усадовской школы продемонстрировали высокий уровень знаний на экзамене по литературе.

Напомним, в этом году особенностью единого государственного экзамена является возможность пересдачи одного предмета на выбор учащегося. Все желающие смогут воспользоваться этим шансом 4 и 5 июля. Экзамены для выпускников 11-х классов начались 23 мая и продлятся до 21 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Школьники Ступино
08 июня 2024, 20:51
Детский сад в микрорайоне Юбилейный в Талдомском округе откроют в сентябре
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Продолжается реконструкция здания дошкольных групп Талдомской школы № 3. Депутат Государственной думы Ирина Роднина и депутаты фракции «Единая Россия» Талдомского округа посетили строительный объект.

На данный момент на стройплощадке трудятся 38 человек, два инженера-техника и три машины специализированной техники. Ведется выполнение общестроительных и фасадных работ, установка кровли, завершение отделочных работ на втором этаже и улучшение инженерных систем. Общая готовность составляет 43%.

Цель проведения всестороннего капитального ремонта в дошкольном учреждении заключается в обеспечении комфортных и безопасных условий для пребывания детей. Завершат все работы к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Детские сады Талдом
08 июня 2024, 20:42
Свыше 150 жителей Королева приняли участие в выездной администрации
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Выездная администрация прошла в центральном Дворце культуры Калинина в Королеве. Это уже двенадцатое мероприятие такого рода с начала года.

В мероприятии приняли участие глава города Игорь Трифонов, его заместители, депутат Мособлдумы Сергей Керселян, представители управляющих компаний и городских организаций.

На встрече обсудили вопросы, связанные с уборкой мусора, содержанием многоквартирных домов, услугами и тарифами ЖКХ, благоустройством территорий около домов и строительством.

Особое внимание уделили вопросу строительства школы на территории жилого комплекса «Золотые ворота». Глава города поделился с жителями возможными вариантами решения этой проблемы.

Отметим, что в этот раз для удобства на столах разместили QR-коды, которые позволяли перейти на платформу обратной связи и оставить отзывы, задать вопросы и предложения по проведенному приему.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Королев
08 июня 2024, 20:30
Юные музыканты из Долгопрудного выступят на выставке «Россия» на ВДНХ
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Образцовый оркестр русских народных инструментов «Московия» выступит с концертной программой на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Выступление состоится 15 июня в 18:30 в 75 павильоне.

Художественный руководитель и дирижер оркестра «Московия» Антон Седов отметил, что ни один другой детский коллектив еще не имел чести выступать на этой сцене с полноценной программой. Это поистине высокая честь - представить свою музыку перед широкой аудиторией на главной площадке страны.

Отметим, что музыканты представят зрителям выставки программу под названием «О России с любовью», а концерт на продлится более полутора часов. Участие примут 32 юных музыканта. Всего исполнят 18 произведений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Музыка Школьники Долгопрудный Выставка-форум «Россия»
08 июня 2024, 19:57
Меценат Алексей Катков приобрел компьютерную технику для Шаховской больницы
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Новую компьютерную технику на общую сумму полмиллиона рублей подарил меценат Алексей Катков центральной районной больнице городского округа Шаховская. Ее установят в регистратуре, кабинетах врачей, отделениях стационара, а также в амбулаториях.

Главный врач больницы Валерий Шапочкин поблагодарил Алексея Каткова и отметил, что современное оборудование упростит и ускорит работу.

Автоматизация и цифровизация документооборота в медицине крайне важна и для врачей, и для пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Волонтеры Шаховская

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