Пять выпускниц из Ступина получили по 100 баллов на ЕГЭ

Ярослава Борцова из школы № 5, Софья Терехова из школы № 8, Анастасия Перепелкина из школы № 9, Марина Деменкова из Малинской школы и Арина Насатович из Усадовской школы продемонстрировали высокий уровень знаний на экзамене по литературе.

Напомним, в этом году особенностью единого государственного экзамена является возможность пересдачи одного предмета на выбор учащегося. Все желающие смогут воспользоваться этим шансом 4 и 5 июля. Экзамены для выпускников 11-х классов начались 23 мая и продлятся до 21 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».