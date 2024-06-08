Пять выпускниц из Ступина получили по 100 баллов на ЕГЭ
Пять школьниц из городского округа Ступино достигли наилучшего результата на едином государственном экзамене по литературе. Все они набрали по 100 баллов.
Ярослава Борцова из школы № 5, Софья Терехова из школы № 8, Анастасия Перепелкина из школы № 9, Марина Деменкова из Малинской школы и Арина Насатович из Усадовской школы продемонстрировали высокий уровень знаний на экзамене по литературе.
Напомним, в этом году особенностью единого государственного экзамена является возможность пересдачи одного предмета на выбор учащегося. Все желающие смогут воспользоваться этим шансом 4 и 5 июля. Экзамены для выпускников 11-х классов начались 23 мая и продлятся до 21 июня.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.
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