Пять стел «Населенный пункт воинской доблести» установят в Подмосковье в 2024 году
Пять стел «Населенный пункт воинской доблести» установят в Московской области в этом году. Работы проведут по программе «Формирование современной и комфортной городской среды».
«Почетное звание присваивается городам и поселкам Московской области, чтобы увековечить память воинов, которые сыграли роль в истории», - рассказал заместитель председателя Правительства Московской области - министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Стелы установят в Дмитровском городской округ в Яхроме, селе Званово под Лотошином, в Рузе, в поселке Шаховская и в селе Середа.
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