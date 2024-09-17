17 сентября 2024, 16:15

Пять стел «Населенный пункт воинской доблести» установят в Подмосковье в 2024 году

Министерство благоустройства МО
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Пять стел «Населенный пункт воинской доблести» установят в Московской области в этом году. Работы проведут по программе «Формирование современной и комфортной городской среды».

«Почетное звание присваивается городам и поселкам Московской области, чтобы увековечить память воинов, которые сыграли роль в истории», - рассказал заместитель председателя Правительства Московской области - министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Стелы установят в Дмитровском городской округ в Яхроме, селе Званово под Лотошином, в Рузе, в поселке Шаховская и в селе Середа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Работа Руза Шаховская Лотошино
17 сентября 2024, 16:27
Подмосковные пилоты победили на всероссийских соревнованиях по кольцевым гонкам
Фото СМП РСКГ
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На седьмом этапе чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам на трассе «Moscow Raceway» спортсмены из Подмосковья взяли четыре золота, серебро и бронзу. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В зачетной группе «SMP GT4» Алексей Несов из Королева стартовал со второй позиции, но захватил лидерство с первых секунд и удержал его до конца гонки, опередив соперника на 2,5 секунды. В следующем заезде он вновь стал первым, а в решающей гонке, начав с девятой позиции, снова вышел в лидеры и одержал победу, закрепив своё лидерство в чемпионате с отрывом в 120 очков.

В группе «Туринг-лайт» Андрей Масленников из Королева стартовал с восьмого места. Он прорвался на третью позицию и завершил гонку третьим. Во втором заезде он завоевал серебро, поднявшись на первое место в турнирной таблице.

Напомним, финальный этап чемпионата и Кубка России состоится 4 и 5 октября на автодроме «Крепость Грозная» в Чечне.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Машины
17 сентября 2024, 15:36
Конференция ко Всемирному дню безопасности пациентов прошла в МОНИКИ
МОНИКИ им. Владимирского
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Научно-практическая конференция, приуроченная ко Всемирному дню безопасности пациентов, прошла в МОНИКИ. Участниками стали врачи, средний медицинский персонал, ординаторы второго года, а также медики, проходящие практику.

На конференции обсудили вопросы, связанные с безопасностью пациентов, цели и меры, которые необходимо соблюдать для этого.

«Это не только ответственность отдельного врача, это совместная работа всех участников системы здравоохранения. Вместе мы можем создать среду, где каждый будет чувствовать себя комфортно и будет уверен в результате. Мы всегда должны помнить, что забота о пациенте - это наша первостепенная задача», - отметил директор МОНИКИ имени Владимирского Константин Соболев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение
17 сентября 2024, 15:35
Командную игру по пейнтболу провели для сотрудников больницы в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Турнир по пейнтболу организовали в Жостове для медиков Мытищ. Команды из медицинских учреждений приняли участие в проекте «Здоровое будущее».

Встреча команд из Мытищинской больницы и районной стоматологической поликлиники прошла на площадке в Жостове по инициативе Мытищинской городской организации профсоюза работников здравоохранения. Цель соревнований была не только в физической активности, но и в командообразовании, обмене опытом и укреплении коллектива. Борьба за победу, по словам участников, была непростой, но увлекательной.

«Пейнтбол - замечательная командная игра, которая заряжает здоровым азартом и позитивом. У нас в Мытищинской больнице много молодежи, первая товарищеская игра показала, что участники увлеклись данной игрой. Медики показали, что умение работать в команде и поддерживать друг друга - важные качества не только в медицинской практике, но и в повседневной жизни», - прокомментировала председатель профсоюзной организации Мытищинской больницы Любовь Кикоть.

Соревнования стали отличным примером корпоративного мероприятия, которое объединило людей. Помимо позитивного настроения победители турнира получили награды.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи
17 сентября 2024, 15:22
Прием предпринимателей по вопросам бизнеса проведут в Дмитрове 19 сентября
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Прием представителей бизнеса проведут 19 сентября в приемной по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева в Дмитрове. Все желающие смогут задать интересующие вопросы, связанные с коммерческой деятельностью.

Прием проведет руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по Дмитровскому и Талдомскому городским округам Александр Терентьев.

Он рассмотрит вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Дмитров

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